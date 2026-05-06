Редкий Dodge Viper за несколько лет подорожал в 3,5 раза — это рекорд!
9 мая

Эти машины сильнее всего подешевели в России к маю: список из трех моделей

Haval H3, Jaecoo J6 и Haval Jolion подешевели в РФ больше всего к маю 2026 года

В апреле на российском рынке зафиксировано снижение средней стоимости для нескольких моделей новых автомобилей. Сервис «Авто.ру Бизнес» поделился данными, согласно которым лидерами по удешевлению стали три модели.

Больше всех потерял в цене паркетник Haval H3 – средняя цена упала на 5,5%, до отметки 2,99 млн рублей. У модели Jaecoo J6 показатель снизился на 4%, составив 2,49 млн рублей. Замыкает тройку «антилидеров» Haval Jolion, который подешевел на 3,3%, остановившись на уровне 2,55 млн рублей. Цифры получены после анализа объявлений на площадке «Авто.ру».

Haval H3
Jaecoo J6
Haval Jolion

При этом самыми популярными у пользователей той же площадки стали Lada Granta, Lada Iskra и всё тот же Haval Jolion.

Правда, эксперты не стали раскрывать абсолютные цифры интереса – непонятно, сколько просмотров собрала каждая модель. Аналитики также не уточнили, какое количество предложений было использовано для расчётов стоимости.

Специалисты сервиса зафиксировали серьёзный скачок в объёме предложения машин локальных марок (сюда входят « Москвич», УАЗ, Lada, Belgee, Solaris и ряд других). В апреле предложение оказалось на 18% выше, чем в начале года, и на 5% превысило мартовские показатели.

Если рассматривать ситуацию по регионам, то самое заметное падение случилось в Брянской области – цены рухнули на 12%, до 3,33 млн рублей. В Воронежской области скинули 10%, средняя цена – 2,45 млн рублей. На Кубани, в Краснодарском крае, падение составило 8% при средней цене 2,57 млн рублей.

Напомним, что в марте стартовали продажи обновлённого Haval Jolion. Кроссовер обзавёлся новым двигателем на полноприводных версиях и получил ряд изменений внутри салона. Модель по-прежнему держит планку одной из ключевых для бренда в России.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
06.05.2026 
