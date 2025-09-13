Эту деталь Волги ГАЗ-24 пришлось поменять на жигулевскую

«За рулем» рассказал, как менялась конструкция форточки на советских Волгах

Поворотные форточки-треугольники на ранних ГАЗ‑24 отличались от жигулевских и москвичевских в первую очередь тем, что работали как бы в противофазе с ними.

Замок волговской форточки в закрытом состоянии занимал вертикальную позицию, а при открытии ставился в горизонтальное положение. Позже конструкцию, оказавшуюся ненадежной, поменяли, а на моделях ГАЗ‑3102 и ГАЗ‑24-10 форточек уже не было.

Интерьер ГАЗ‑24

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.

