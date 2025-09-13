Эту деталь Волги ГАЗ-24 пришлось поменять на жигулевскую
«За рулем» рассказал, как менялась конструкция форточки на советских Волгах
Поворотные форточки-треугольники на ранних ГАЗ‑24 отличались от жигулевских и москвичевских в первую очередь тем, что работали как бы в противофазе с ними.
Замок волговской форточки в закрытом состоянии занимал вертикальную позицию, а при открытии ставился в горизонтальное положение. Позже конструкцию, оказавшуюся ненадежной, поменяли, а на моделях ГАЗ‑3102 и ГАЗ‑24-10 форточек уже не было.
Интерьер ГАЗ‑24
РекомендуемРейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- О вынужденной модификации ГАЗ‑24А‑948 рассказано здесь.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Фото:из архива «За рулем»
1592
13.09.2025
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1