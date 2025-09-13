#
Эту деталь Волги ГАЗ-24 пришлось поменять на жигулевскую

«За рулем» рассказал, как менялась конструкция форточки на советских Волгах

Поворотные форточки-треугольники на ранних ГАЗ24 отличались от жигулевских и москвичевских в первую очередь тем, что работали как бы в противофазе с ними.

Передний привод, моторы V6 и V8 — эти Волги готовились к выпуску

Замок волговской форточки в закрытом состоянии занимал вертикальную позицию, а при открытии ставился в горизонтальное положение. Позже конструкцию, оказавшуюся ненадежной, поменяли, а на моделях ГАЗ3102 и ГАЗ24-10 форточек уже не было.

Интерьер ГАЗ‑24
Интерьер ГАЗ‑24
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О вынужденной модификации ГАЗ‑24А‑948 рассказано здесь.

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
13.09.2025 
Фото:из архива «За рулем»
