Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — журнал За рулем

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?

Первый отечественный серийный универсал Москвич‑423 был прорывом по своей сути.

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Впервые автомобиль в руках частного владельца позволял ему реализовать мечту о дальних поездках с солидным грузом. Согласно паспорту, если в салоне два человека, можно было взять с собой 250 кг груза, а если четверо — центнер. На практике автомобиль, конечно, безбожно перегружали.

Необычная по тем временам машина с мотором 1,2 л мощностью 35 л. с. и трехступенчатой коробкой передач выпускалась в 1957–1958 годах в смешных количествах (было сделано всего 1525 штук), значительно уступая по численности привычным седанам.

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?Москвич-423 (Первый в СССР серийный автомобиль с кузовом «универсал»), 1957–1958 — Рисунок А. Захарова / Из коллекции «За рулём» 1980–6
Москвич-423 (Первый в СССР серийный автомобиль с кузовом «универсал»), 1957–1958 — Рисунок А. Захарова / Из коллекции «За рулём» 1980–6

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Любопытно, что изначально планировали применить трехдверный кузов, но в итоге от него отказались: доступ в салон становился неудобен.

А вот другая интересная особенность так и пошла в серию: дверь багажника открывалась не вверх, а в сторону.

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?Москвич-423Н
Москвич-423Н

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?Жажда путешествовать, в том числе пользуясь автомобилем, органично вписывалась в картину эпохи. А какой автомобиль (из тех, что были доступны нашим родителям, дедушкам-бабушкам) подходит для этого лучше, чем «Москвич»-универсал?
Жажда путешествовать, в том числе пользуясь автомобилем, органично вписывалась в картину эпохи. А какой автомобиль (из тех, что были доступны нашим родителям, дедушкам-бабушкам) подходит для этого лучше, чем «Москвич»-универсал?

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?По современным меркам багажник невелик. Отсутствие потайных отсеков владельцы компенсировали множеством карманов в заботливо надетых на сиденья чехлах.
По современным меркам багажник невелик. Отсутствие потайных отсеков владельцы компенсировали множеством карманов в заботливо надетых на сиденья чехлах.

Характеристики и модельный ряд автомобилей семейства можно увидеть здесь: Москвич-407, Москвич-423Н, Москвич-410Н, Москвич-411, Москвич-430.

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Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?

Первый отечественный серийный универсал Москвич‑423 был прорывом по своей сути.

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386085Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386084Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386086Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386083Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?
Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?

Первый отечественный серийный универсал Москвич‑423 был прорывом по своей сути.

Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386086Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386084Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386085Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка? — фото 1386083Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?
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