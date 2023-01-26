Редкая легковушка из СССР: вспомните, в чем ее фишка?

Впервые автомобиль в руках частного владельца позволял ему реализовать мечту о дальних поездках с солидным грузом. Согласно паспорту, если в салоне два человека, можно было взять с собой 250 кг груза, а если четверо — центнер. На практике автомобиль, конечно, безбожно перегружали.
Необычная по тем временам машина с мотором 1,2 л мощностью 35 л. с. и трехступенчатой коробкой передач выпускалась в 1957–1958 годах в смешных количествах (было сделано всего 1525 штук), значительно уступая по численности привычным седанам.
Любопытно, что изначально планировали применить трехдверный кузов, но в итоге от него отказались: доступ в салон становился неудобен.
А вот другая интересная особенность так и пошла в серию: дверь багажника открывалась не вверх, а в сторону.
Характеристики и модельный ряд автомобилей семейства можно увидеть здесь: Москвич-407, Москвич-423Н, Москвич-410Н, Москвич-411, Москвич-430.
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