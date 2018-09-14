Жигули восстали и станцевали зажигательную лезгинку в Дагестане

В Сети появилось видео, на котором Жигули исполняют вольный дрифт, разгоняя пытающихся остановить его людей.

На видео заметно, что на дальней обочине дороги ВАЗ-2107 ждет момента, чтобы развернуться. Водитель автомобиля слегка сдает назад, чтобы было больше места для маневра, после чего пропускает поток встречных автомобилей.

Не посмотрев в зеркало заднего вида и не заметив едущего на полной скорости фургона, водитель начал разворот. Удар!

«Да сколько можно так ездить?! Вот как надо!» — взревел старый потрепанный Жигуленок и пустился в зажигательный свободный дрифт.

Ударом водителя восставшего ВАЗа отбросило на сиденье переднего пассажира. Руль и педаль газа заклинило в тот момент, когда была включена первая передача, а рулевое колесо повернуто. Столь бесцеремонно отстраненный от управления водитель не в силах хоть что-то предпринять из-за сильной центробежной силы.

Влетая в свой первый вираж, освободившийся от уз Жигуленок чуть не сносит припаркованную возле магазина Ладу Приору, водитель которой сначала пытается остановить бунтаря, но затем меняет жизненную позицию и поспешно спасает свою ласточку. Водитель фургона тоже отгоняет свой автомобиль от греха.

В конце концов не выдерживает и водитель ВАЗа — дверь переднего пассажира распахивается, и он степенно покидает салон. А может не степенно. А возможно, это взбесившийся Жигуленок его исторгнул — сам момент катапультирования в кадр не попал.

После этого подоспела подмога, и четверо мужчин приступили к спасению человечества от свободномыслящих машин в лице раздурившегося Жигуленка.

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Фото: Truedagestan