Российский силач установил новый рекорд по буксировке грузовика

Автором рекорда стал самый сильный человек планеты Эльбрус Нигматуллин.

Рекорд России по буксировке грузовика в упряжке за канат (track-pull) наш силач установил на Всероссийской спартакиаде тюркоязычных народов. На расстояние 25 метров Эльбрус Нигматуллин протащил грузовик весом 26 тонн за 41 секунду.

Однако сам спортсмен не вполне доволен своим результатом и считает, что мог бы уложиться и в 30 секунд. Впрочем, грузовик был слишком тяжелым, за рубежом, поясняет рекордсмен, в таких дисциплинах, как правило, тащат 15-тонные машины.

Южноуральский спортсмен Эльбрус Нигматуллин — мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу и известен во всем мире. Среди его рекордов — вращение колеса обозрения, сдерживание силой рук двух рвущихся в разные стороны скакунов, поднятие верблюда весом 700 кг, буксировка вагонов трамвая, тяга речного судна и даже перетаскивание двухэтажного дома.

Весной этого года с Эльбрусом Нигматуллиным произошла удивительная история, когда автохамка на внедорожнике попыталась согнать его с дороги. Это особенно забавно, потому что спортсмену под силу, как пушинку, перевернуть ее автомобиль. Но он лишь усмехнулся, выдержка у Эльбруса железная, поэтому он и чемпион.

Фото: Instagram

Видео: YouTube