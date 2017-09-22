Самого сильного человека России автохамка послала… в кишлак!

Соцсети осложняют жизнь многим хамам, выводя на всеобщее обозрение их неприглядное поведение. Долго еще будут припоминать «женщине с рынка» ее необразованность и попытку унизить известного спортсмена.

«Мой „Кишлак“ — Россия!» — написал в соцсетях самый сильный человек России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Эльбрус Нигматуллин и рассказал свою историю. Он отправился за продуктами на рынок со своей семьей и, когда стоял с сыном возле ларька, услышал сзади несколько автомобильных сигналов. Он обернулся и увидел, как с проезжей части на пешеходную зону выезжает автомобиль и упирается ему прямо в бедро. Из окна высунулась женщина, выругалась матом сразу на двух языках и потребовала убраться с дороги.

Спортсмен признался, что сначала опешил от происходящего, но затем понял, что всего лишь помешал автохамке припарковаться в неположенном месте.

«Не веди себя! Там себе в кишлаке иди и разборки эти делай! — подытожила водитель на ломанном русском и сдала назад.

«Видимо, подумали, что я приезжий из Средней Азии», — гадает Эльбрус Нигматуллин.

Пользователи соцсети отмечают абсурдность произошедшего, ведь силачу ничего не стоило перевернуть автомобиль грубиянки вместе с ней, как пушинку. На что сам Эльбрус Нигматуллин резонно отвечает, что были бы мужики, он бы их «припарковал», а с женщинами связываться не стал. Проучил по-другому — разместил видео в соцсетях, а поскольку человек он небезызвестный, оно тут же вызвало бурный отклик. Теперь женщинам — той, что за рулем и ее пассажирке, уже вовсю придумывают прозвища: «тетки из фильма „Поворот не туда“, „бессмертные цыганки“ и т.д. И все сходятся во мнении, что выдержка у Эльбруса железная, поэтому он и чемпион.

Справка

Эльбрус Хамитович Нигматуллин — мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, вице-чемпион соревнования «Самый сильный человек планеты» 2005 года, неоднократный победитель турнира «Самый сильный человек России», общественный и политический деятель. Установил несколько рекордов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса.

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Фото: ТАСС