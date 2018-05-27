Каталитический нейтрализатор на моторах Hyundai Solaris — журнал За рулем

Этот секрет знают все таксисты — что нужно двигателю для многолетней службы

Читатель заинтересовался, почему моторы Солярисов из таксопарка более живучи, чем у обычных автовладельцев. Какие факторы влияют на износ двигателя, рассказывает эксперт.

Hyundai Solaris
Hyundai Solaris

Hyundai > Solaris

— В материале «Hyundai Solaris за 400 000 рублей: все слабые места» вы указали, что моторы часто губит керамическая пыль из нейтрализатора. В чем причина попадания ее в цилиндры? И почему у таксистов эти двигатели выхаживают больше, чем у остальных?

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— В определенных режимах работы двигателя часть отработавших газов попадает обратно в цилиндры. Поэтому при разрушении монолитного наполнителя нейтрализатора, который расположен близко к головке блока, возможно засасывание пыли. Риск попадания керамической пыли в цилиндры зависит от конструктивных особенностей конкретного двигателя и его системы выпуска.

Каждый холодный пуск, особенно при минусовой температуре, вызывает повышенный износ двигателя. При сравнимых пробегах таксист совершает намного меньше таких пусков, чем среднестатистический владелец. У таксомотора может быть более высокое фактическое количество моточасов, но в условиях мегаполиса оно будет не сильно отличаться от показателей обычной машины.

Каталитический нейтрализатор в катколлекторе Hyundai Solaris расположен слишком близко к головке блока цилиндров и при разрушении может повреждать мотор. Но так бывает не всегда.
Каталитический нейтрализатор в катколлекторе Hyundai Solaris расположен слишком близко к головке блока цилиндров и при разрушении может повреждать мотор. Но так бывает не всегда.

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  • Как не купить автомобиль с таксомоторным прошлым, читайте в инструкции «За рулем» (по ссылке).

Фото: Hyundai
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Отзывы о Hyundai Solaris (9)

Hyundai 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

хороший! всегда знаю, что на него можно положиться! расход топлива отличный, за 3года и 9 месяцев владения разве. что задние пружины поменял...так как езжу на рыбалку часто да и с семьёй каждый год ездием в отпуск по России (грузить приходиться по полной), не знаю ну вроде больше 100 км в час не ...

Недостатки:

не выявил

Комментарий:

рекомендую

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