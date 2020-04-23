Веста, Рио, Поло: сравнили их автоматы

Эксперты «За рулем» сделали неожиданный вывод — все они друг друга стоят.

Сегодня даже бюджетные модели оснащают автоматическими трансмиссиями: АКП — это удобно, просто, надежно и не слишком дорого. Но все ли автоматические коробки одинаково хороши? А когда речь идет о таких популярных автомобилях, как Lada Vesta, Volkswagen Polo и Kia Rio, выбор осложняет и ощутимая разница в цене.

Эксперты «За рулем» провели всесторонние испытания Весты, Поло и Рио с автоматическими коробками и подметили ключевые особенности каждой модели и каждой трансмиссии. И вот что, в частности, выяснили:

6-ступенчатому автомату Rio не хватает расторопности при резких ускорениях, но его спасает мощность двигателя, равная 123 л.с.

Автомат VW Polo , который тоже имеет шесть ступеней, нельзя назвать скорострельным, но он прекрасно подходит для трассы и поездок по городу.

Благодаря калибровкам, над которыми трудились очень долго, вариатор Лады работает хорошо, имитируя неспешный, как и у конкурентов, переход с одной передачи на другую, что привычно и приятно для слуха.

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Можно сделать вывод, что автоматические коробки трех основных конкурентов друг друга стоят.

Но у машин есть ряд других ключевых особенностей, которые могут оказаться решающими при выборе автомобиля, будь то простор салона, шумоизоляция, вместительность багажника и даже количество станций техобслуживания.

Все подробности теста Lada Vesta, Volkswagen Polo и Kia Rio, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Также эксперты «За рулем» выяснили, как Веста с вариаторам ведет себя во время перегруза.

Фото: «За рулем»