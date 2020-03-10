Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро!

Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло.

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Снаряженная масса самой Весты SW Cross CVT с 1,6-литровым мотором осталась такой же, как у автомобиля с АМТ и двигателем 1,8 л: вариатор несколько тяжелее механической коробки с роботизированным переключением, а реношно-ниссановский алюминиевый мотор HR16 (H4М) ровно настолько же легче вазовского с чугунным блоком.

Не пострадал из-за вариатора и клиренс универсала, сократился лишь просвет между картером и защитой двигателя.

Стоит только завести машину, сразу понимаешь, насколько тише теперь в салоне машины с вариатором. Система выпуска звучит благороднее, трансмиссионные и, в частности, коробочные шумы ушли, за счет чего в машине стало гораздо комфортнее. Особенно заметно это будет при езде по относительно хорошему асфальту.

Но главное все же то, что по сравнению с АМТ, работающей на Весте с какими-то рывками, вариатор все делает плавно. Парадоксально, но эта плавность иногда достает. Например, когда водитель давит на педаль газа в надежде на бодрый разгон, вариатор неспешно подбирает идеальное передаточное отношение, параллельно пытаясь сэкономить топливо. В результате Lada Vesta с вариатором кажется медленнее, чем версия с АМТ, хотя, согласно данным производителя, первая разгоняется до 100 км/ч за 12,2 секунды, а вторая — за 13,3.

Как едет загруженная Веста?

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Итак, мы перегрузили Весту примерно на 120 кг, и машина в управляемости, вопреки опасениям, не потеряла. Флегматичный вариатор остался верен себе. Тяги двигателя хватает. На руль машина реагирует адекватно и предсказуемо.

Что действительно ведет себя по-другому, так это подвеска: кочки и дорожные стыки стали заметнее. И все же подвеска их отрабатывает. Пока мы ехали, она ни разу не замкнулась на буфер отбоя. Это значит, что даже при серьезно просевшей задней части Весты у подвески остался запас хода.

Если попробовать спровоцировать занос, тут же вмешается система стабилизации: водителя ждет плавный вход в поворот и плавно развивающийся занос. Сколько ни отключай систему, при каждой попытке сорвать машину с курса она упрямо включается снова. Но в случае Лады Весты CVT это скорее плюс. Активная пробуксовка на машинах с вариатором сильно сокращает ресурс агрегата, ремонт которого может влететь в копеечку.

А какой реальный расход топлива?

Если утопить педаль акселератора примерно на треть, вариатор выводит двигатель на 2500 оборотов при скорости 40 км/ч, затем на скорости 50 км/ч обороты снижаются до 2000 и держатся на этой отметке. Надавив на газ сильнее, можно наблюдать, как обороты начинают расти, а машина — уверенно ускоряться. Однако курс Веста держит стабильно. На скорости 100 км/ч двигатель выдает 1800–1900 оборотов в минуту. Это даже на перегруженной машине позволяет расходовать 7–7,5 л топлива на 100 км. Отличный результат!

Как заявляет ВАЗ, Lada Vesta с вариатором в смешанном цикле «съедает» примерно 7,4 л на сто километров. Насколько это достижимо, судите сами. Если ехать по трассе со скоростью 90–100 км/ч с легкими и очень плавными разгонами и такими же торможениями, в 7 л, даже в 6,5 уложиться можно. А вот при перемещениях по городу, с учетом пробок, о таком расходе и мечтать не стоит. На 100 км уйдет минимум 8,4, а то и 9 л топлива. То есть расход сильно зависит от ситуации на дороге и стиля вождения. Так что на бесплатную езду не рассчитывайте. Радует, что производитель разрешает кормить мотор относительно недорогим 92-м бензином.

А как изменился разгон?

Наконец, самое интересное! Установив датчики и повесив Racebox, разгоняемся, утопив педаль газа до конца. Легкая пробуксовка колес, машине тяжело, зимние шины не вполне справляются. Выходим на 60 км/ч за 11 секунд, 5500 оборотов, 5800, переключение... До 100 км/ч перегруженная Vesta SW Cross разогналась за 23 сек. Пора вытаскивать кирпичи.

Стартуем с того же места, откуда и на Весте с грузом. Педаль в пол. Сразу чувствуется, что двигателю гораздо легче: 40 км/ч… 50… мотор очень быстро выходит на предельные обороты, 5800–5900. До 100 км/ч Vesta SW Cross с водителем и пассажиром разогналась практически за 17 секунд. И это по заснеженной дороге.

Подводя итог эксперимента, заметим, что незагруженная Lada Vesta CVT ожидаемо едет иначе. Машина чутко реагирует на руль, задняя подвеска работает плавно и достойно справляется с жесткими неровностями. Но главный вывод заключается в том, что даже на перегруженной Весте SW Cross с вариатором можно ехать уверенно. Ей хватает динамики и, что еще важнее, тормозов.

Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро! Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло. Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро!