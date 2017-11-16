Зачем нужны противотуманки, если есть дальний свет?

Передние противотуманки — опция не из дешевых. Есть ли резон за нее доплачивать при выборе автомобиля? Да, есть. А почему — объясняет эксперт «За рулем».

Что говорит закон?

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Пользованию светотехникой в Правилах дорожного движения (ПДД) уделен отдельный пункт под номером 19. Дальний свет разрешено использовать при движении в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, а также в туннелях. Получается, что включать дальний свет днем запрещено. А ночью водитель обязан переключить дальний свет на ближний в населенных пунктах с освещенной проезжей частью, а также при встречном разъезде с другим транспортным средством и при любых других случаях, когда есть риск ослепить водителей встречных и попутных транспортных средств. Проще говоря, дальний можно включать только ночью на пустынных участках загородных трасс.

Противотуманки можно включать при недостаточной видимости и в темное время суток вместе с дальним либо ближним светом фар при движении автомобиля. Также противотуманные фары могут быть включены при остановке и стоянке в условиях недостаточной видимости. А еще противотуманные фары могут использоваться вместо дневных ходовых огней.

Задние противотуманные фонари (один — с водительской стороны или два симметрично) с конца 70-х годов обязательны на всех автомобилях, продаваемых в странах (а Россия в их числе), соблюдающих Правило № 48 ЕЭК ООН — Единые предписания относительно разрешения транспортных средств к эксплуатации в части, касающейся светового и светосигнального оборудования: ламп и отражателей. А вот передние противотуманки — необязательная допопция.

Конструктивная разница

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Противотуманные фары обычно располагаются в нижней части бампера. Почему? Дело в том, что обычно туман стелется не ниже полуметра от дороги. Таким образом, противотуманки лучше видно другим водителям. При этом они обеспечивают видимость на расстояние порядка 30 м впереди автомобиля. Пучок света от противотуманных фар максимально широкий и наклонен немного вниз. Две противотуманные фары обеспечивают очень широкий освещенный сектор на небольшом расстоянии от автомобиля. А дальний свет представляет собой два концентрированных узких пучка, за счет чего обеспечивается освещенность на расстоянии примерно 100 м. Но обочины вблизи автомобиля дальним светом практически не подсвечены.

Что будет, если в тумане включить дальний свет? Ничего хорошего не получите. Источник дальнего света обычно расположен выше, чем противотуманки. Включите дальний — и перед автомобилем вырастет белая непрозрачная стена. Тысячи микрокапель воды, из которых и состоит туман, будут отражать свет фар. Ближний свет в тех же условиях позволит хоть что-то видеть. Почему? Да потому что световой поток ближнего света направлен чуть ниже.

Совет от «За рулем»

Не устанавливайте в противотуманные фары ксеноновые либо светодиодные лампы. Помимо того, что это запрещено и карается согласно статье 12.5 ч.3. КоАП лишением водительских прав, вы еще и ухудшите эффективность фар — они будут работать в туман заметно хуже. Большинство ксеноновых и светодиодных ламп имеют высокую цветовую температуру — от 4500 до 6500 К. Это синеватый свет с длиной волны 450 — 470 нанометров. А свет с такой длиной волны сильнее преломляется на микрокаплях влаги, из которых состоит туман. Гораздо лучше работает желтоватый свет (цветовая температура не выше 2800 К). Такой свет, с длиной волны 565–590 нанометров, меньше рассеивается каплями влаги. Словом, не скупитесь на туманки. Они могут никогда не пригодиться, но если понадобятся, что обязательно выручат. И еще: используйте стандартные галогеновые лампы. Так безопаснее.