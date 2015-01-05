Hyundai Tucson: новая версия с «Яндекс.Авто» — журнал За рулем

Hyundai Tucson: новая версия с «Яндекс.Авто»

Специальная версия выйдет ограниченным тиражом. Она называется Way.

Материалы по теме
Выгодная покупка: в кризис автомобили меньше теряют в цене

На российском рынке появилась спецверсия Hyundai Tucson Way, которую выпустят ограниченным тиражом. Данная версия получила современную мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном на передней панели, оснащенную платформой Яндекс.Авто, куда входят Яндекс.Навигатор и голосовой ассистент «Алиса». В автомобиле доступна поддержка интерфейсов Apple CarPlay TM и Android Auto TM.

В этой серии Hyundai Tucson оснащается светодиодными фарами с омывателем, передними и задними датчиками парковки, камерой заднего вида, климат-контролем, обогревом руля и передних сидений, рейлингами, круиз-контролем с ограничителем скорости и 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Стоимость автомобиля в этой комплектации — 1 749 000 рублей за версию с передним приводом и бензиновым 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., 1 829 000 рублей — за полноприводный автомобиль с тем же мотором. За полноприводный кроссовер с бензиновым мотором 2,4 л мощностью 184 л.с. попросят уже 1 939 000 рублей. В спецсерии Way коробка передач — только 6-ступенчатый автомат.

Фото: Hyundai

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...