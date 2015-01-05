Hyundai Tucson: новая версия с «Яндекс.Авто»

Угадай эмблему автомобиля: тест для водителей в самоизоляции Предлагаем проверить свои знания в автомобильной геральдике. Среди дюжины эмблем есть не только современные, но и уже несуществующих, однако некогда весьма популярных марок — зарубежных и отечественных. Остановила полиция — вот как сегодня надо отвечать водителям В России началась новая жизнь — любой выезд на машине или выход на улицу сопряжен с риском схватить не только вирус, но и штраф. Наш юрист Сергей Смирнов будет отвечать на ваши главные вопросы. Сейчас — первая десятка. Пишите новые в комментах после текста! Гаражные мифы: добавляем медь в масло, и расход снижается! А еще она восстанавливает геометрические параметры деталей двигателя и предотвращает коррозию.