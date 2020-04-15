Выгодная покупка: в кризис автомобили меньше теряют в цене

К такому выводу пришли аналитики, исследовав покупки ходовых моделей машин в 2014 году (начало кризиса) и 2017-м.

Материалы по теме Выбор российских богачей — самые популярные автопокупки перед эпидемией

Автомобили, приобретенные накануне кризиса, со временем меньше теряют в цене, выяснили аналитики Авто.ру. Чтобы не терять клиентов, производители «плавно» реагируют на изменения экономики — прайсы пересматриваются не моментально, и клиенты успевают приобрести автомобиль по старой цене. Вслед за подорожанием новых машин дорожают и подержанные. Вот и выходит, что спустя несколько лет владения разница между «докризисной» ценой нового автомобиля и средней ценой на вторичке будет меньше, чем у машины, купленной в стабильное время.

В качестве подтверждения аналитики выбрали семь популярных моделей, которые продавались новыми в 2014 и в 2017 годах: Hyundai Solaris, Renault Duster, Renault Logan, Skoda Octavia, Toyota Camry, Lada Granta, Lada Largus — и сравнили, как сильно они потеряли в цене спустя три года владения. За ориентир взяли среднюю цену на момент продажи на Авто.ру. Оказалось, что покупать машины накануне кризиса — выгодно, главное, поймать тот первоначальный момент, когда цены еще не начали «разгоняться».

Так, машины,купленные до пересмотра прайсов, которые пришлось скорректировать из-за резкого роста курсов доллара, потеряли в цене только 9%. Те же модели, приобретенные в 2017 году, когда цена валюты была стабильна, на сегодняшний день подешевели на 17%.

Есть исключения — так, Skoda Octavia в обоих исследуемых периодах теряла в стоимости практически равномерно — 14% и 16% соответственно. Тут всё просто — в 2017 году на российском рынке появилась обновленная Октавия, поэтому дорестайлинговая версия сильно упала в цене.

Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас: накануне старта продаж лифтбека четвертого поколения актуальная генерация модели «обесценивается».

Renault Logan потерял в цене всего 3%, это объясняется большим количеством проданных в 2014 году бюджетных комплектаций, которые обесцениваются меньше, чем топовые версии. Кроме того, в тот год вместе с новыми продавались Логаны первого поколения, в то время как в 2017 году на рынке остались только новые генерации седана, которые были заметно дороже.

Hyundai Solaris, проданный в 2014 году, потерял 9%, а реализованный в 2017-м — уже 13%. Renault Duster потерял 9% и 16% соответственно.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 4%, достигнув 162 321 автомобиля.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС