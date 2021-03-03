Стильный кроссовер должен появиться в продаже в конце 2021 года — начале 2022-го.

Материалы по теме Все Hyundai, Kia и Genesis получат ИИ в базе

Genesis готовит новую модель. Это будет не просто стильное кросс-купе, а первый полностью электрический кроссовер бренда.

Получивший название GV60 построен на платформе Hyundai Ioniq 5 и уже проходит испытания на дорогах общего пользования. Шпионские снимки позволили независимым художникам представить, как будет выглядеть новинка без камуфляжа.

Кузов машины больше напоминает хэтчбек, со спортивным профилем и покатой линией крыши. Ходят слухи, что автомобиль получит систему беспроводной зарядки. Верится в это с трудом, так как инфраструктуры для ее использования, можно сказать, нет.

В компании пока ничего не говорят об этой новинке. К слову, в прошлогодней патентной заявке Genesis указывалось, что ведется разработка сразу нескольких электрокроссоверов: GV70e, GV80e и GV90e.

Напомним, что платформа Hyundai E-GMP может оснащаться аккумуляторами, заряда в которых может хватать для поездок на расстояния до 500 км, а заряд для поездки на 100 км можно получить всего за 5 минут.

Недавно Genesis представил обновленный седан G70.

Изображение: motor.es