Новинка практически копирует стиль Genesis G80, благодаря чему выглядит дороже и респектабельнее при цене около 2,3 млн рублей.

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Genesis официально представил обновленный седан G70, который уже скоро должен поступить в продажу. Внешне он теперь очень похож на более дорогую модель — G80, стоимость которой в России составляет от 2 930 000 рублей.

Теперь G70 получил двухуровневые фары Quad Lamps и новую решетку радиатора без «обрубленной» нижней части, а также три больших воздухозаборника в бампере. Однако, в отличие от G80, у седана нет двойных светодиодных указателей поворота — на их месте воздухозаборники, которые нужны машине для повышения эффективности работы мотора.

Профиль G70 теперь отличается двумя линиями, делающими бока машины более рельефными и мускулистыми. Отличаются и колесные диски, получившие новый дизайн. Задние фонари, как и передние фары, — двойные, а крышка багажника выполняет роль спойлера, что в сочетании с двумя широкими овалами патрубков выхлопной системы придает седану более спортивный вид.

Внутри обновленный Genesis G70 отличается от предшественника ориентированной на водителя центральной консолью, где расположен 10,25-дюймовый экран новой информационно-развлекательной системы, а площадка для беспроводной зарядки смартфонов стала больше.

О линейке двигателей пока ничего не сообщается, но ходят слухи, что механической коробки больше не будет. Но в Россию такие версии и не поставлялись. Сейчас G70 с 8-ступенчатым автоматом, 2-литровым мотором мощностью 197 л.с. и системой полного привода продается в России по цене от 2 249 000 рублей — это минимальная комплектация Premier.

Genesis G70 — первые фото обновленного седана Новинка практически копирует стиль Genesis G80, благодаря чему выглядит дороже и респектабельнее при цене около 2,3 млн рублей. Genesis G70 — первые фото обновленного седана

Скоро начнутся продажи кроссоверов Genesis. Первой в дилерских центрах появится модель GV80.

Фото: Genesis