Важно, чтобы в случае необходимости в такой аптечке нашлись нужные лекарства и принадлежности, а кроме того, вы смогли бы пройти ТО по новым правилам.

Хорошо, если аптечка никогда не пригодится. Часто, к слову, так и происходит. Но это не означает, что можно купить первую попавшуюся в магазине аптечку — лишь бы инспектор ГИБДД не оштрафовал. При выборе важно соблюсти три принципа:

Обратите внимание на срок годности аптечки — он не должен быть истекшим или истекать в скором времени. Лучше, если у аптечки жесткий кейс, а не мягкий кофр. Это убережет от повреждений и разгерметизации лекарств — в багажнике ведь кроме аптечки много всего бывает. Аптечка известного бренда, который дорожит своей репутацией, сократит общение с сотрудником ГИБДД. Сомнений в том, что такая аптечка не соответствует ГОСТу, будет меньше.

И еще один момент: мало кто знает, что существует несколько утвержденных составов аптечек. Торговый дом «За рулем» предлагает аптечку со старым составом — он действует до 31.12.2024 г. Основные преимущества — цена (аптечка с новым расширенным составом обойдется дороже), прочный кейс (составляющие аптечки находятся в целости и сохранности) и сборка аптечек осуществляется из качественных комплектующих на одном из лучших заводов России.

Аптечка автомобилиста «За рулем» №1 Код. 56408

Купить аптечку автомобилиста «За рулем» №1 Код. 56408



В этом наборе мы собрали минимальное количество необходимых медицинских препаратов, наличие которых прописано в приказе МЗ РФ № 697 от 08.09.2009 г. Данного набора достаточно для прохождения ТО!



Состав аптечки:



Жгут кровоостанавливающий 1 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 5 см, 2 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м х 10 см, 2 шт.;

Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 м х 14 см, 1 шт.;

Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 7 см, 2 шт.;

Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см, 2 шт.;

Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м х 14 см, 1 шт.;

Пакет перевязочный стерильный 1 шт.;

Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16х4 см № 10 1 уп.;

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4х10 см 2 шт.;

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9х7,2 см, 10 шт.;

Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см, 1 шт.;

Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот», 1 шт.;

Ножницы 1 шт.;

Перчатки медицинские. Размер не менее М, 1 пара;

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) 1 шт.;

Футляр 1 шт.