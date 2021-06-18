Тойоту сбросили с 3000 метров - видео испытаний на прочность

Издевательствам подвергся пикап Toyota Hilux, а в конце испытаний его превратили в блин.

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Top Gear уже испытывал японский пикап на прочность, установив его на крышу 60-метрового здания перед сносом, но YouTube-канал WhistlinDiesel пошел дальше и подверг Hilux еще более суровым испытаниям на прочность, сбросив его, в итоге, с высоты трех километров.

Испытатели подняли Hilux в небо с помощью вертолета Kaman K-Max. Сначала пикап уронили с высоты 150 метров. Автомобиль приземлился на капот и съежился, сдвинув передние и задние колеса ближе к друг-другу — рама сломалась.

Затем пикап был поднят на высоту трех километров, откуда его и сбросили. Автомобилю потребовалось 29 секунд, чтобы долететь до земли. Набрав огромную скорость, он разбился в блин, и это не преувеличение.

Странно, что Hilux подвергается подобным испытаниям. Еще краш-тесты Euro NCAP показали, что это далеко не самый прочный и безопасный автомобиль — в базовой комплектации без пакета дополнительных систем безопасности автомобиль получил всего 3 звезды.

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Фото, видео: Youtube