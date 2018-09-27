Проспорил: Гелендваген проигравшего сбросили с вертолета — журнал За рулем

Проспорил: Гелендваген проигравшего сбросили с вертолета

Все это засняли на видео и выложили на YouTube. Сейчас материалы изучает транспортная прокуратура Карелии.

Mercedes-Benz G-класса
Mercedes-Benz G-класса

Mercedes-Benz > G-класса

А произошло вот что — двое москвичей поспорили на крупный контракт, а на кону был автомобиль MercedesBenz Gelandewagen, который проигравший обязался сбросить с воздуха. Поскольку в Москве безопасного места для осуществления задуманного не нашлось, шутники отправились в Карелию. Прибыв туда 19 декабря, они заключили договор с гендиректором аэропорта «Пески», заплатили 250 тысяч за 20 минут полета, и пилот поднял в небо вертолет с прикрепленным к нему на тросе Гелендвагеном 1995 года выпуска, сообщает «Столица на Онего».

Вертолет поднялся на высоту 300 метров, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль на площадку аэропорта, хорошо хоть не на взлетную полосу. За собой все убрали — остатки разбитого автомобиля нанятый москвичами трактор отвез на металлолом.

Неизвестно, случайный ли человек фиксировал происходящее, похоже, это все же было частью пари. Только теперь сотрудники транспортной полиции Карелии изучают видеоматериалы, чтобы дать им соответствующую оценку и наказать виновников, если участники сделали что-то противоправное.

Фото: ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

Mercedes-Benz 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

Написать отзыв

Читать комментарии (4)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...