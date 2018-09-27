Проспорил: Гелендваген проигравшего сбросили с вертолета

Каждую минуту в России продается десять подержанных автомобилей и только три новых. А Kia Rio — реальный бестселлер, который просто порвал рынок бюджетников. Но найти достойный экземпляр — непростая задача!
В среде автомобилистов существуют как минимум две страшилки для любителей выжигать бак до последней капли: или бак проржавеет, или электромотор топливного насоса выйдет из строя. Эксперты «За рулем» проверили оба утверждения на практике, поставив эксперимент.
В редакционном парке «За рулем» необычное пополнение — Mitsubishi L200 пятого поколения, 2019 года. Необычное, так как последний раз пикап был у нас на длительном тесте лет десять назад. Кроме того, в мегаполисе грузовичок вроде как ни к чему. Тем не менее на улицах их довольно много. И мы нашли шесть причин этому.