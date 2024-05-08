Две девочки попали под машину на пешеходном переходе, их госпитализировали

В Волгоградской области машина сбила школьниц 9 и 10 лет на пешеходном переходе

В Волжском Волгоградской области проводят проверку обстоятельств аварии, при которой пострадали две школьницы, переходившие дорогу по пешеходному переходу. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло днем 8 мая на улице Советской. Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух учащихся 9 и 10 лет, когда они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Школьниц госпитализировали с травмами. Причины аварии устанавливают правоохранители. Прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Telegram-канал прокуратуры Волгоградской области