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Две девочки попали под машину на пешеходном переходе, их госпитализировали

В Волгоградской области машина сбила школьниц 9 и 10 лет на пешеходном переходе

В Волжском Волгоградской области проводят проверку обстоятельств аварии, при которой пострадали две школьницы, переходившие дорогу по пешеходному переходу. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло днем 8 мая на улице Советской. Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух учащихся 9 и 10 лет, когда они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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Школьниц госпитализировали с травмами. Причины аварии устанавливают правоохранители. Прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж России.

Источник: Telegram-канал прокуратуры Волгоградской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
08.05.2024
Фото:Depositphotos
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