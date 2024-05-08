Две девочки попали под машину на пешеходном переходе, их госпитализировали
В Волгоградской области машина сбила школьниц 9 и 10 лет на пешеходном переходе
В Волжском Волгоградской области проводят проверку обстоятельств аварии, при которой пострадали две школьницы, переходившие дорогу по пешеходному переходу. В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло днем 8 мая на улице Советской. Водитель автомобиля Hyundai Solaris сбил двух учащихся 9 и 10 лет, когда они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Школьниц госпитализировали с травмами. Причины аварии устанавливают правоохранители. Прокуратура держит на контроле проведение процессуальной проверки.
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Фото:Depositphotos
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08.05.2024
Фото:Depositphotos
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