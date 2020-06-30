13 самых небезопасных автомобилей в продаже

Каждые два года Euro NCAP усложняет испытания автомобилей, повышая требования к их безопасности и меняя условия краш-тестов. Например, в этом году были озвучены новые методики: барьер для имитации лобового столкновения со встречным автомобилем теперь будет двигаться навстречу, причем оценят и урон, наносимый барьеру; появится новый манекен; машины будут ударять не только левым, но и правым боком и прочее.
В результате машины, в целом, становятся безопаснее — автопроизводители стараются не уступать конкурентам. Но бывают исключения.
Провалы 2019 года
За последние три года несколько машин с треском, в буквальном смысле, провалили краш-тесты Euro NCAP. Так, в 2019 году аутсайдерами стали 14 моделей! Хуже всех показал себя электромобиль Aiways U5 концерна SAIC и китайского подразделения Volvo (три звезды и 73% защиты передних пассажиров). Недотянули до четырех звезд три «брата» — Skoda Citigo, SEAT Mii, Volkswagen Up! (по 81% защиты взрослых пассажиров), а также Jeep Renegade (82%), который продается в России.
Другие модели, получившие четыре из пяти звезд, это: Citroen DS3 Crossback (87%), SEAT Alhambra и Volkswagen Sharan (по 89%), Opel Corsa (84%), а также Peugeot 208 и 2008 (по 91%). В Россию они не поставляются и нам не страшны.
Небезопасными машинами из продающихся в нашей стране, помимо Jeep Renegade, оказались Jeep Cherokee (80%), Kia Ceed (88%) и Citroen C5 Aircross (87%). Кстати, корейский и французский автопроизводители представили на тесты также версии с дополнительными пакетами безопасности. И эти модификации заработали по пять звезд.
Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2019 года, продающиеся в РФ
|
Место
|
Марка, модель,
|
Звезд
|
Защита взрослых пассажиров, %
|
Защита детей, %
|
Защита пешеходов, %
|
Электронные системы безопасности, %
|
1
|
Jeep Renegade
|
3
|
82
|
84
|
55
|
58
|
2
|
Jeep Cherokee
|
4
|
80
|
78
|
56
|
69
|
3
|
Kia Ceed
|
4 (5)
|
88 (88)
|
85 (85)
|
52 (68)
|
68 (73)
|
4
|
Citroen C5 Aircross
|
4 (5)
|
87 (89)
|
86 (86)
|
58 (67)
|
75 (82)
|
Средний показатель нормы, %
|
90+
|
85+
|
70+
|
75+
Во время испытаний эти машины недотянули до среднего практически по всем показателям. Особенно не удалась защита пешеходов. Можно было бы компенсировать потерянные в других испытаниях проценты за счет электронных систем безопасности и помощников водителю, как это сделали, например, Porsche Taycan или BMW 1-й серии, получившие за защиту взрослых пассажиров 85% и 83%, но отличившиеся защитой пешеходов и электронными системами, которые могут предотвратить столкновение.
Недоделки 2018 года
В позапрошлом году проваливших краш-тесты моделей оказалось восемь, причем две из них, можно сказать, оказались голыми перед угрозой столкновения. Так, FIAT Panda, считающийся семейным автомобилем и имевший когда-то спецверсию Mamy («Мамочка»), не получил ни одной звезды. Уровень защиты взрослых составил 45%, а детей — 16%! К счастью, модель в России не продается. Другим очень опасным автомобилем оказался легендарный Jeep Wrangler (50%), заработавший единственную звезду. Он очень прочный и при столкновении практически не деформируется, но именно из-за отсутствия зон запланированной деформации внедорожник не гасит силу удара и калечит грудные клетки, а также ноги взрослых пассажиров.
Другой аутсайдер, продающийся в России, — внедорожник Suzuki Jimny. Он получил три звезды и 73% защиты взрослых пассажиров. Кстати, у нас продается несколько упрощенная версия модели — производитель сделал ее дешевле именно за счет безопасности, что необходимо иметь в виду.
Другие пять не самых безопасных автомобилей, получившие по четыре звезды, — это так называемые «каблуки», из которых в России продается только Citroen Berlingo (91%). Его подвели уровни защиты детей и пешеходов, а также электронные системы, немного недотянувшие до среднего значения.
Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2018 года, продающиеся в РФ
|
Место
|
Марка, модель,
|
Звезд
|
Защита взрослых пассажиров, %
|
Защита детей, %
|
Защита пешеходов, %
|
Электронные системы безопасности, %
|
1
|
Jeep Wrangler
|
1
|
50
|
69
|
49
|
32
|
2
|
Suzuki Jimny
|
3
|
73
|
84
|
52
|
50
|
3
|
Citroen Berlingo
|
4
|
91
|
81
|
58
|
68
|
Средний показатель нормы, %
|
90+
|
85+
|
70+
|
75+
Недотянули до пяти звезд из-за недостаточной защиты детей и пешеходов «каблуки» Opel Combo (91%), Peugeot Rifter (91%), Toyota Proace City (91%) и Ford Tourneo Connect (92%). Для взрослых пассажиров, как видите, они достаточно безопасны. В России модели не продаются.
Аутсайдеры 2017 года
Многие модели 2017 года выпускаются до сих пор без обновлений и представлены в дилерских центрах. Год был весьма неудачным, и до пяти звезд недотянули 26 моделей, в том числе некоторые популярные в России автомобили.
Наиболее отличившиеся модели среди тех, которые официально в нашу страну сегодня не ввозятся:
- FIAT Punto и 0 (ноль!) звезд и 51-процентная защита взрослых пассажиров, а также нулевой результат испытаний электронных систем безопасности и помощников водителя.
- Опозорился и Ford Mustang — две звезды и 72% защиты взрослых (32% защиты детей и 16-процентный уровень электронных систем).
- по три звезды заработали красотка Alfa Romeo Giulietta и семейные Форды C—MAX и Grand C—MAX.
А теперь о некоторых бестселлерах российского рынка. В пятерку довольно опасных машин входят две модели Kia — Picanto и Rio. Первая получила три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — четыре). Автомобиль недотягивает до нормы по всем параметрам: он опасен и для взрослых, и для детей, и для пешеходов, а его электронные системы заработали лишь 25% рейтинга. Лучше брать автомобиль в более богатом оснащении — для своего класса он считается, в общем, безопасным.
Та же история произошла и с базовым Kia Rio — три звезды, а с дополнительным пакетом безопасности — пять. Остатки этой дорестайлинговой модели еще есть на складах дилеров. Насколько обновленная версия, представленная весной, безопаснее прежней, пока неизвестно. Начальные уровни комплектации недотягивают до средних значений по всем параметрам, из-за чего имеет смысл доплатить и взять более укомплектованную версию.
Три звезды во время испытаний Euro NCAP получил и кроссовер Renault (Dacia) Duster. Производитель не стал выводить на тесты машину в более богатой комплектации — результаты остались на низком уровне, значительно недотягивая до средних значений по всем параметрам.
Два других аутсайдера — снова Фиаты: городской субкомпакт FIAT 500 и «каблучок» FIAT Doblo, получившие по три звезды. Эти модели не пользуются особой популярностью в России.
Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2017 года, продающиеся в РФ
|
Место
|
Марка, модель,
|
Звезд
|
Защита взрослых пассажиров, %
|
Защита детей, %
|
Защита пешеходов, %
|
Электронные системы безопасности, %
|
1
|
FIAT 500
|
3
|
66
|
49
|
53
|
27
|
2
|
FIAT Doblo
|
3
|
75
|
46
|
57
|
25
|
3
|
Kia Picanto
|
3 (4)
|
79 (87)
|
64 (64)
|
54 (54)
|
25 (47)
|
4
|
Renault Duster
|
3
|
71
|
66
|
56
|
37
|
5
|
Kia Rio
|
3 (5)
|
85 (93)
|
84 (84)
|
62 (71)
|
25 (59)
|
Средний показатель нормы, %
|
90+
|
85+
|
70+
|
75+
Таким образом, получилось 12 относительно небезопасных машин, к которым стоит еще добавить разбитый в 2016 году пикап Toyota Hilux. По результатам тестов автомобиль со стандартным оснащением заработал только три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — пять). Отметим, что до 2016 года действовали другие правила краш-тестов Euro NCAP, и сравнивать испытанные тогда машины с рассмотренными здесь некорректно — при тех же баллах они окажутся менее безопасными.
Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP, продающиеся в РФ (сводная таблица)
|
Место
|
Марка, модель,
|
Звезд
|
Защита взрослых пассажиров, %
|
Защита детей, %
|
Защита пешеходов, %
|
Электронные системы безопасности, %
|
1
|
Jeep Wrangler
|
1
|
50
|
69
|
49
|
32
|
2
|
Renault Duster
|
3
|
71
|
66
|
56
|
37
|
3
|
FIAT 500
|
3
|
66
|
49
|
53
|
27
|
4
|
Suzuki Jimny
|
3
|
73
|
84
|
52
|
50
|
5
|
FIAT Doblo
|
3
|
75
|
46
|
57
|
25
|
6
|
Kia Picanto
|
3 (4)
|
79 (87)
|
64 (64)
|
54 (54)
|
25 (47)
|
7
|
Jeep Renegade
|
3
|
82
|
84
|
55
|
58
|
8
|
Kia Rio
|
3 (5)
|
85 (93)
|
84 (84)
|
62 (71)
|
25 (59)
|
9
|
Toyota Hilux
|
3 (5)
|
85 (93)
|
82 (82)
|
73 (83)
|
25 (63)
|
10
|
Jeep Cherokee
|
4
|
80
|
78
|
56
|
69
|
11
|
Kia Ceed
|
4 (5)
|
88 (88)
|
85 (85)
|
52 (68)
|
68 (73)
|
12
|
Citroen C5 Aircross
|
4 (5)
|
87 (89)
|
86 (86)
|
58 (67)
|
75 (82)
|
13
|
Citroen Berlingo
|
4
|
91
|
81
|
58
|
68
|
Средний показатель нормы, %
|
90+
|
85+
|
70+
|
75+
- Какой автомобиль стал самым безопасным за всю историю краш-тестов Euro NCAP? Ответ вы найдете здесь.
Фото, видео: Euro NCAP