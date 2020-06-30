13 самых небезопасных автомобилей в продаже

Продающиеся в Европе машины в обязательном порядке проходят краш-тесты Euro NCAP, но пять или даже четыре звезды получают далеко не все. Вот топ аутсайдеров за последние три года.

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Каждые два года Euro NCAP усложняет испытания автомобилей, повышая требования к их безопасности и меняя условия краш-тестов. Например, в этом году были озвучены новые методики: барьер для имитации лобового столкновения со встречным автомобилем теперь будет двигаться навстречу, причем оценят и урон, наносимый барьеру; появится новый манекен; машины будут ударять не только левым, но и правым боком и прочее.

В результате машины, в целом, становятся безопаснее — автопроизводители стараются не уступать конкурентам. Но бывают исключения.

Провалы 2019 года

За последние три года несколько машин с треском, в буквальном смысле, провалили краш-тесты Euro NCAP. Так, в 2019 году аутсайдерами стали 14 моделей! Хуже всех показал себя электромобиль Aiways U5 концерна SAIC и китайского подразделения Volvo (три звезды и 73% защиты передних пассажиров). Недотянули до четырех звезд три «брата» — Skoda Citigo, SEAT Mii, Volkswagen Up! (по 81% защиты взрослых пассажиров), а также Jeep Renegade (82%), который продается в России.

Другие модели, получившие четыре из пяти звезд, это: Citroen DS3 Crossback (87%), SEAT Alhambra и Volkswagen Sharan (по 89%), Opel Corsa (84%), а также Peugeot 208 и 2008 (по 91%). В Россию они не поставляются и нам не страшны.

Небезопасными машинами из продающихся в нашей стране, помимо Jeep Renegade, оказались Jeep Cherokee (80%), Kia Ceed (88%) и Citroen C5 Aircross (87%). Кстати, корейский и французский автопроизводители представили на тесты также версии с дополнительными пакетами безопасности. И эти модификации заработали по пять звезд.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2019 года, продающиеся в РФ

Место Марка, модель, Звезд Защита взрослых пассажиров, % Защита детей, % Защита пешеходов, % Электронные системы безопасности, % 1 Jeep Renegade 3 82 84 55 58 2 Jeep Cherokee 4 80 78 56 69 3 Kia Ceed 4 (5) 88 (88) 85 (85) 52 (68) 68 (73) 4 Citroen C5 Aircross 4 (5) 87 (89) 86 (86) 58 (67) 75 (82) Средний показатель нормы, % 90+ 85+ 70+ 75+

Во время испытаний эти машины недотянули до среднего практически по всем показателям. Особенно не удалась защита пешеходов. Можно было бы компенсировать потерянные в других испытаниях проценты за счет электронных систем безопасности и помощников водителю, как это сделали, например, Porsche Taycan или BMW 1-й серии, получившие за защиту взрослых пассажиров 85% и 83%, но отличившиеся защитой пешеходов и электронными системами, которые могут предотвратить столкновение.

Недоделки 2018 года

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В позапрошлом году проваливших краш-тесты моделей оказалось восемь, причем две из них, можно сказать, оказались голыми перед угрозой столкновения. Так, FIAT Panda, считающийся семейным автомобилем и имевший когда-то спецверсию Mamy («Мамочка»), не получил ни одной звезды. Уровень защиты взрослых составил 45%, а детей — 16%! К счастью, модель в России не продается. Другим очень опасным автомобилем оказался легендарный Jeep Wrangler (50%), заработавший единственную звезду. Он очень прочный и при столкновении практически не деформируется, но именно из-за отсутствия зон запланированной деформации внедорожник не гасит силу удара и калечит грудные клетки, а также ноги взрослых пассажиров.

Jeep Wrangler

Другой аутсайдер, продающийся в России, — внедорожник Suzuki Jimny. Он получил три звезды и 73% защиты взрослых пассажиров. Кстати, у нас продается несколько упрощенная версия модели — производитель сделал ее дешевле именно за счет безопасности, что необходимо иметь в виду.

Suzuki Jimny

Другие пять не самых безопасных автомобилей, получившие по четыре звезды, — это так называемые «каблуки», из которых в России продается только Citroen Berlingo (91%). Его подвели уровни защиты детей и пешеходов, а также электронные системы, немного недотянувшие до среднего значения.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2018 года, продающиеся в РФ

Место Марка, модель, Звезд Защита взрослых пассажиров, % Защита детей, % Защита пешеходов, % Электронные системы безопасности, % 1 Jeep Wrangler 1 50 69 49 32 2 Suzuki Jimny 3 73 84 52 50 3 Citroen Berlingo 4 91 81 58 68 Средний показатель нормы, % 90+ 85+ 70+ 75+

Недотянули до пяти звезд из-за недостаточной защиты детей и пешеходов «каблуки» Opel Combo (91%), Peugeot Rifter (91%), Toyota Proace City (91%) и Ford Tourneo Connect (92%). Для взрослых пассажиров, как видите, они достаточно безопасны. В России модели не продаются.

Аутсайдеры 2017 года

Многие модели 2017 года выпускаются до сих пор без обновлений и представлены в дилерских центрах. Год был весьма неудачным, и до пяти звезд недотянули 26 моделей, в том числе некоторые популярные в России автомобили.

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Наиболее отличившиеся модели среди тех, которые официально в нашу страну сегодня не ввозятся:

FIAT Punto и 0 (ноль!) звезд и 51-процентная защита взрослых пассажиров, а также нулевой результат испытаний электронных систем безопасности и помощников водителя.

звезд и 51-процентная защита взрослых пассажиров, а также нулевой результат испытаний электронных систем безопасности и помощников водителя. Опозорился и Ford Mustang — две звезды и 72% защиты взрослых (32% защиты детей и 16-процентный уровень электронных систем).

— две звезды и 72% защиты взрослых (32% защиты детей и 16-процентный уровень электронных систем). по три звезды заработали красотка Alfa Romeo Giulietta и семейные Форды C — MAX и Grand C — MAX .

А теперь о некоторых бестселлерах российского рынка. В пятерку довольно опасных машин входят две модели Kia — Picanto и Rio. Первая получила три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — четыре). Автомобиль недотягивает до нормы по всем параметрам: он опасен и для взрослых, и для детей, и для пешеходов, а его электронные системы заработали лишь 25% рейтинга. Лучше брать автомобиль в более богатом оснащении — для своего класса он считается, в общем, безопасным.

Kia Rio

Та же история произошла и с базовым Kia Rio — три звезды, а с дополнительным пакетом безопасности — пять. Остатки этой дорестайлинговой модели еще есть на складах дилеров. Насколько обновленная версия, представленная весной, безопаснее прежней, пока неизвестно. Начальные уровни комплектации недотягивают до средних значений по всем параметрам, из-за чего имеет смысл доплатить и взять более укомплектованную версию.

Dacia (Renault) Duster

Три звезды во время испытаний Euro NCAP получил и кроссовер Renault (Dacia) Duster. Производитель не стал выводить на тесты машину в более богатой комплектации — результаты остались на низком уровне, значительно недотягивая до средних значений по всем параметрам.

Два других аутсайдера — снова Фиаты: городской субкомпакт FIAT 500 и «каблучок» FIAT Doblo, получившие по три звезды. Эти модели не пользуются особой популярностью в России.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2017 года, продающиеся в РФ

Место Марка, модель, Звезд Защита взрослых пассажиров, % Защита детей, % Защита пешеходов, % Электронные системы безопасности, % 1 FIAT 500 3 66 49 53 27 2 FIAT Doblo 3 75 46 57 25 3 Kia Picanto 3 (4) 79 (87) 64 (64) 54 (54) 25 (47) 4 Renault Duster 3 71 66 56 37 5 Kia Rio 3 (5) 85 (93) 84 (84) 62 (71) 25 (59) Средний показатель нормы, % 90+ 85+ 70+ 75+

Таким образом, получилось 12 относительно небезопасных машин, к которым стоит еще добавить разбитый в 2016 году пикап Toyota Hilux. По результатам тестов автомобиль со стандартным оснащением заработал только три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — пять). Отметим, что до 2016 года действовали другие правила краш-тестов Euro NCAP, и сравнивать испытанные тогда машины с рассмотренными здесь некорректно — при тех же баллах они окажутся менее безопасными.

Toyota Hilux

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP, продающиеся в РФ (сводная таблица)

Место Марка, модель, Звезд Защита взрослых пассажиров, % Защита детей, % Защита пешеходов, % Электронные системы безопасности, % 1 Jeep Wrangler 1 50 69 49 32 2 Renault Duster 3 71 66 56 37 3 FIAT 500 3 66 49 53 27 4 Suzuki Jimny 3 73 84 52 50 5 FIAT Doblo 3 75 46 57 25 6 Kia Picanto 3 (4) 79 (87) 64 (64) 54 (54) 25 (47) 7 Jeep Renegade 3 82 84 55 58 8 Kia Rio 3 (5) 85 (93) 84 (84) 62 (71) 25 (59) 9 Toyota Hilux 3 (5) 85 (93) 82 (82) 73 (83) 25 (63) 10 Jeep Cherokee 4 80 78 56 69 11 Kia Ceed 4 (5) 88 (88) 85 (85) 52 (68) 68 (73) 12 Citroen C5 Aircross 4 (5) 87 (89) 86 (86) 58 (67) 75 (82) 13 Citroen Berlingo 4 91 81 58 68 Средний показатель нормы, % 90+ 85+ 70+ 75+

Какой автомобиль стал самым безопасным за всю историю краш-тестов Euro NCAP? Ответ вы найдете здесь.

Фото, видео: Euro NCAP