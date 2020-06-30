13 самых небезопасных автомобилей в продаже — журнал За рулем

13 самых небезопасных автомобилей в продаже

Продающиеся в Европе машины в обязательном порядке проходят краш-тесты Euro NCAP, но пять или даже четыре звезды получают далеко не все. Вот топ аутсайдеров за последние три года.

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Каждые два года Euro NCAP усложняет испытания автомобилей, повышая требования к их безопасности и меняя условия краш-тестов. Например, в этом году были озвучены новые методики: барьер для имитации лобового столкновения со встречным автомобилем теперь будет двигаться навстречу, причем оценят и урон, наносимый барьеру; появится новый манекен; машины будут ударять не только левым, но и правым боком и прочее.

В результате машины, в целом, становятся безопаснее — автопроизводители стараются не уступать конкурентам. Но бывают исключения.

Провалы 2019 года

За последние три года несколько машин с треском, в буквальном смысле, провалили краш-тесты Euro NCAP. Так, в 2019 году аутсайдерами стали 14 моделей! Хуже всех показал себя электромобиль Aiways U5 концерна SAIC и китайского подразделения Volvo (три звезды и 73% защиты передних пассажиров). Недотянули до четырех звезд три «брата» — Skoda Citigo, SEAT Mii, Volkswagen Up! (по 81% защиты взрослых пассажиров), а также Jeep Renegade (82%), который продается в России.

Другие модели, получившие четыре из пяти звезд, это: Citroen DSCrossback (87%), SEAT Alhambra и Volkswagen Sharan (по 89%), Opel Corsa (84%), а также Peugeot 208 и 2008 (по 91%). В Россию они не поставляются и нам не страшны.

Небезопасными машинами из продающихся в нашей стране, помимо Jeep Renegade, оказались Jeep Cherokee (80%), Kia Ceed (88%) и Citroen CAircross (87%). Кстати, корейский и французский автопроизводители представили на тесты также версии с дополнительными пакетами безопасности. И эти модификации заработали по пять звезд.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2019 года, продающиеся в РФ

Место

Марка, модель,

Звезд

Защита взрослых пассажиров, %

Защита детей, %

Защита пешеходов, %

Электронные системы безопасности, %

1

Jeep Renegade

3

82

84

55

58

2

Jeep Cherokee

4

80

78

56

69

3

Kia Ceed

4 (5)

88 (88)

85 (85)

52 (68)

68 (73)

4

Citroen CAircross

4 (5)

87 (89)

86 (86)

58 (67)

75 (82)

Средний показатель нормы, %

90+

85+

70+

75+

Во время испытаний эти машины недотянули до среднего практически по всем показателям. Особенно не удалась защита пешеходов. Можно было бы компенсировать потерянные в других испытаниях проценты за счет электронных систем безопасности и помощников водителю, как это сделали, например, Porsche Taycan или BMW 1-й серии, получившие за защиту взрослых пассажиров 85% и 83%, но отличившиеся защитой пешеходов и электронными системами, которые могут предотвратить столкновение.

Недоделки 2018 года

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В позапрошлом году проваливших краш-тесты моделей оказалось восемь, причем две из них, можно сказать, оказались голыми перед угрозой столкновения. Так, FIAT Panda, считающийся семейным автомобилем и имевший когда-то спецверсию Mamy («Мамочка»), не получил ни одной звезды. Уровень защиты взрослых составил 45%, а детей — 16%! К счастью, модель в России не продается. Другим очень опасным автомобилем оказался легендарный Jeep Wrangler (50%), заработавший единственную звезду. Он очень прочный и при столкновении практически не деформируется, но именно из-за отсутствия зон запланированной деформации внедорожник не гасит силу удара и калечит грудные клетки, а также ноги взрослых пассажиров.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Другой аутсайдер, продающийся в России, — внедорожник Suzuki Jimny. Он получил три звезды и 73% защиты взрослых пассажиров. Кстати, у нас продается несколько упрощенная версия модели — производитель сделал ее дешевле именно за счет безопасности, что необходимо иметь в виду.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Другие пять не самых безопасных автомобилей, получившие по четыре звезды, — это так называемые «каблуки», из которых в России продается только Citroen Berlingo (91%). Его подвели уровни защиты детей и пешеходов, а также электронные системы, немного недотянувшие до среднего значения.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2018 года, продающиеся в РФ

Место

Марка, модель,

Звезд

Защита взрослых пассажиров, %

Защита детей, %

Защита пешеходов, %

Электронные системы безопасности, %

1

Jeep Wrangler

1

50

69

49

32

2

Suzuki Jimny

3

73

84

52

50

3

Citroen Berlingo

4

91

81

58

68

Средний показатель нормы, %

90+

85+

70+

75+

Недотянули до пяти звезд из-за недостаточной защиты детей и пешеходов «каблуки» Opel Combo (91%), Peugeot Rifter (91%), Toyota Proace City (91%) и Ford Tourneo Connect (92%). Для взрослых пассажиров, как видите, они достаточно безопасны. В России модели не продаются.

Аутсайдеры 2017 года

Многие модели 2017 года выпускаются до сих пор без обновлений и представлены в дилерских центрах. Год был весьма неудачным, и до пяти звезд недотянули 26 моделей, в том числе некоторые популярные в России автомобили.

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Наиболее отличившиеся модели среди тех, которые официально в нашу страну сегодня не ввозятся:

  • FIAT Punto и 0 (ноль!) звезд и 51-процентная защита взрослых пассажиров, а также нулевой результат испытаний электронных систем безопасности и помощников водителя.
  • Опозорился и Ford Mustang — две звезды и 72% защиты взрослых (32% защиты детей и 16-процентный уровень электронных систем).
  • по три звезды заработали красотка Alfa Romeo Giulietta и семейные Форды CMAX и Grand CMAX.

А теперь о некоторых бестселлерах российского рынка. В пятерку довольно опасных машин входят две модели Kia Picanto и Rio. Первая получила три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — четыре). Автомобиль недотягивает до нормы по всем параметрам: он опасен и для взрослых, и для детей, и для пешеходов, а его электронные системы заработали лишь 25% рейтинга. Лучше брать автомобиль в более богатом оснащении — для своего класса он считается, в общем, безопасным.

Kia Rio
Kia Rio

Та же история произошла и с базовым Kia Rio — три звезды, а с дополнительным пакетом безопасности — пять. Остатки этой дорестайлинговой модели еще есть на складах дилеров. Насколько обновленная версия, представленная весной, безопаснее прежней, пока неизвестно. Начальные уровни комплектации недотягивают до средних значений по всем параметрам, из-за чего имеет смысл доплатить и взять более укомплектованную версию.

Dacia (Renault) Duster
Dacia (Renault) Duster

Три звезды во время испытаний Euro NCAP получил и кроссовер Renault (Dacia) Duster. Производитель не стал выводить на тесты машину в более богатой комплектации — результаты остались на низком уровне, значительно недотягивая до средних значений по всем параметрам.

Два других аутсайдера — снова Фиаты: городской субкомпакт FIAT 500 и «каблучок» FIAT Doblo, получившие по три звезды. Эти модели не пользуются особой популярностью в России.

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP 2017 года, продающиеся в РФ

Место

Марка, модель,

Звезд

Защита взрослых пассажиров, %

Защита детей, %

Защита пешеходов, %

Электронные системы безопасности, %

1

FIAT 500

3

66

49

53

27

2

FIAT Doblo

3

75

46

57

25

3

Kia Picanto

3 (4)

79 (87)

64 (64)

54 (54)

25 (47)

4

Renault Duster

3

71

66

56

37

5

Kia Rio

3 (5)

85 (93)

84 (84)

62 (71)

25 (59)

Средний показатель нормы, %

90+

85+

70+

75+

Таким образом, получилось 12 относительно небезопасных машин, к которым стоит еще добавить разбитый в 2016 году пикап Toyota Hilux. По результатам тестов автомобиль со стандартным оснащением заработал только три звезды (с дополнительным пакетом безопасности — пять). Отметим, что до 2016 года действовали другие правила краш-тестов Euro NCAP, и сравнивать испытанные тогда машины с рассмотренными здесь некорректно — при тех же баллах они окажутся менее безопасными.

Toyota Hilux
Toyota Hilux

Самые опасные автомобили по результатам тестов Euro NCAP, продающиеся в РФ (сводная таблица)

Место

Марка, модель,

Звезд

Защита взрослых пассажиров, %

Защита детей, %

Защита пешеходов, %

Электронные системы безопасности, %

1

Jeep Wrangler

1

50

69

49

32

2

Renault Duster

3

71

66

56

37

3

FIAT 500

3

66

49

53

27

4

Suzuki Jimny

3

73

84

52

50

5

FIAT Doblo

3

75

46

57

25

6

Kia Picanto

3 (4)

79 (87)

64 (64)

54 (54)

25 (47)

7

Jeep Renegade

3

82

84

55

58

8

Kia Rio

3 (5)

85 (93)

84 (84)

62 (71)

25 (59)

9

Toyota Hilux

3 (5)

85 (93)

82 (82)

73 (83)

25 (63)

10

Jeep Cherokee

4

80

78

56

69

11

Kia Ceed

4 (5)

88 (88)

85 (85)

52 (68)

68 (73)

12

Citroen CAircross

4 (5)

87 (89)

86 (86)

58 (67)

75 (82)

13

Citroen Berlingo

4

91

81

58

68

Средний показатель нормы, %

90+

85+

70+

75+

  • Какой автомобиль стал самым безопасным за всю историю краш-тестов Euro NCAP? Ответ вы найдете здесь.

Фото, видео: Euro NCAP

13 самых небезопасных автомобилей в продаже

Продающиеся в Европе машины в обязательном порядке проходят краш-тесты Euro NCAP, но пять или даже четыре звезды получают далеко не все. Вот топ аутсайдеров за последние три года.

13 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114139313 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147513 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147613 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147913 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147813 самых небезопасных автомобилей в продаже
13 самых небезопасных автомобилей в продаже

Продающиеся в Европе машины в обязательном порядке проходят краш-тесты Euro NCAP, но пять или даже четыре звезды получают далеко не все. Вот топ аутсайдеров за последние три года.

13 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147513 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147613 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147813 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114147913 самых небезопасных автомобилей в продаже — фото 114139313 самых небезопасных автомобилей в продаже
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