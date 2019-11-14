Эксперты назвали самую безопасную машину за всю историю краш-тестов

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (Euro NCAP) назвал компактный кроссовер Mazda CX-30 самым безопасным для взрослых пассажиров за всю историю организации.

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«Она безупречна», — так отзываются эксперты о Mazda, не скрывая своего восторга. Она обошла по своей надежности и характеристикам даже таких богов автомобильного Олимпа, как Mercedes-Benz GLB, Ford Explorer Hybrid и Opel/Vauxhall Corsa.

Как отмечается на сайте Euro NCAP, модель Mazda CX-30 по итогам фронтального краш-теста набрала рекордные 37,6 балла (99% максимально возможного результата).

Помимо высочайшей оценки в категории «безопасность взрослого пассажира», модель получила 42,2 балла (86%) за безопасность ребенка в салоне, 38,7 балла (80%) — за безопасность пешехода и 10 баллов (77%) за качество работы вспомогательных систем. По итогам всех тестов автомобиль удостоился оценки в пять звезд. Собственно, Mercedes-Benz GLB и Ford Explorer Hybrid тоже получили по пять звезд за безопасность, а вот Opel/Vauxhall Corsa — только четыре.

Генеральный секретарь Euro NCAP Михель ван Ратинген поздравил компанию Mazda с почти идеальным результатом. Он отметил, что серии краш-тестов будут проводиться и в дальнейшем, но «вряд ли мы увидим что-то лучшее».

Безопаснее, чем Mercedes-Benz и Tesla, оказалась и новая модель Skoda — хэтчбек Scala.

Фото: Mazda

Видео: Euro NCAP