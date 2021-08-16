Новый Toyota Land Cruiser Prado - уже скоро

Нынешнему четвертому поколению внедорожника уже 12 лет, и он должен измениться вслед за Land Cruiser 300 - в 2022 году.

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Land Cruiser Prado 150 был представлен в 2009 году. С тех пор он получил множество обновлений, два из которых, в 2013 и 2017 годах, были весьма существенными. Последнее обновление прошло в 2020-м.

Учитывая, что Land Cruiser 200 и Prado 150 были представлены с разницей в два года, можно с высокой долей вероятности предположить, что серия 250 будет представлена в следующем году, а в продажу поступит не позднее 2023 года.

Новый Prado должен сохранить раму и современные габариты, а дизайн будет напоминать внешность «трехсотки». Салон, как ожидается, сделают трехрядным, для семерых пассажиров. Материалы его отделки улучшатся, а уровень оснащения станет богаче.

Так мог выглядеть Toyota Land Cruiser 300 — один из предварительных эскизов дизайна.

Не исключено, что пятое поколение внедорожника будет базироваться на той же платформе GA-F, на которой построен Land Cruiser 300. Это не только сделает автомобиль легче, но и значительно улучшит управляемость на дороге без ущерба внедорожным качествам. В топовых комплектациях машина может получить электронно-кинетическую динамическую подвеску (eKDSS), как у Land Cruiser GR Sport, и множество электронных систем.

В качестве силовых агрегатов могут использоваться гибридные установки. Например, на базе 2,5-литрового или 2,7-литрового бензиновых агрегатов. Не исключен гибрид и на основе турбодизеля. Но и нынешний 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизельный двигатель должен остаться в линейке моторов. Те же изменения, вероятно, ждут и новый Lexus GX.

О работе электронно-кинетической динамической подвески eKDSS вы можете узнать здесь.

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Фото: Toyota