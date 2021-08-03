Раскрыт секрет особой подвески нового Toyota LC 300

Топовая версия GR Sport была разработана с учетом опыта гонщиков ралли «Дакар», в котором Land Cruiser участвует в категории серийных автомобилей с 1995 года.

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Начиная с ралли «Дакар» 2023 года в гонке будет участвовать Toyota Auto Body, построенный на базе Land Cruiser 300 GR Sport.

Внешне GR Sport отличается от всех других Land Cruiser благодаря особому обвесу. Это неокрашенный в цвет кузова передний бампер, меньше хрома на решетке радиатора и надпись «Toyota» на ней, а также вертикальные боковые воздухозаборники, окрашенные в черный цвет колесные арки, дверные ручки, зеркала, молдинги, иной задний бампер с алюминиевой защитной пластиной и эмблемы «GR Sport» тут и там.

Интерьер GR Sport обшит черной и темно-красной кожей и отделан вставками под карбон. Кроме того, у мультимедийной системы с 12,3-дюймовым экраном совсем другая приветственная графика.

GR Sport может оснащаться обоими вариантами двигателей, мощность которых осталась неизменной. Это 3,5-литровый бензиновый агрегат V6 с двумя турбинами мощностью 415 л.с. и 650 Нм, а также 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двумя турбинами мощностью 309 л.с. и 700 Нм. Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач Direct Shift.

Система полного привода дополнена электронной блокировкой переднего дифференциала (в отличие от «простых» Land Cruiser, которые имеют блокировку только заднего дифференциала). Но самая интересная особенность GR Sport — это электронно-кинетическая динамическая подвеска Toyota (E-KDSS). Данная подвеска имеет электронное управление, которое автоматически и независимо регулирует передние и задние стабилизаторы в зависимости от условий на каждом колесе.

Система E-KDSS делает автомобиль устойчивее на городских дорогах, снижает вибрацию, и в то же время значительно улучшает внедорожные способности автомобиля.

Как заявили в Toyota, подвеска улучшает «устойчивость на дороге после прыжков на средних и высоких скоростях на холмистых участках». Надо обязательно попробовать.

Нельзя забывать, что Land Cruiser нового поколения построен на раме, которая на 20% жестче, чем у предшественника, и имеет элементы платформы GA-F. Это снизило центр тяжести и вес машины (на 200 кг).

GR Sport — самая дорогая версия Land Cruiser. В Японии она стоит от 7 700 000 иен (5,13 млн рублей) за бензиновую версию и от 8 000 000 иен (5,33 млн рублей) за дизельную.

О плюсах и минусах новых двигателей Land Cruiser 300 вы можете узнать здесь.

Фото, видео: Toyota