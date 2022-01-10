6 китайских кроссоверов, за которыми выстроится очередь

Китайские автопроизводители планомерно увеличивают продажи на нашем рынке. И у них в загашнике есть ряд потенциальных бестселлеров.

Haval Dargo

Haval Dargo.

Материалы по теме Китайские кроссоверы до 500 000: пара неплохих вариантов

В Китае этот кроссовер продают под именем DaGou, что переводится как «Большая собака». И ведь правда: Dargo выглядит настоящим волкодавом. Брутальный угловатый экстерьер с вызывающими ностальгию круглыми фарами не только привлекает внимание, но и здорово скрадывает габариты — по размерам этот «кирпич» сопоставим с хорошо известным нам кроссовером Haval F7.

Несмотря на серьезный облик, конструктивно Dargo типичный кроссовер: несущий кузов, независимые подвески, подключаемая через муфту задняя ось (базовая версия и вовсе переднеприводная).

Моторы — только бензиновые, с турбонаддувом. Начальный полуторалитровый двигатель развивает 169 сил, двухлитровый — 211. Но очевидно, когда машина приедет в Россию, мощность сократят до 150 и 190 «лошадей» соответственно — точно такая же отдача у агрегатов F7.

Haval Monster

Haval Monster.

Перед нами — флагманский кроссовер марки. По габаритам он лишь немного уступает рамному внедорожнику Н9, который собирают на российском заводе Haval. Длина — 4760 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1675 мм.

Monster стал первым автомобилем компании с ультрасовременными утапливаемыми заподлицо с кузовом дверными ручками (привет, новый Range Rover!). Свежести восприятия добавляет и двухэтажная головная оптика.

На Монстре дебютировала и телематическая система Coffee Intelligent. А также полуавтопилот — он способен самостоятельно совершать обгоны. Есть и функция запоминания последних 50 м траектории: при необходимости машина проедет этот путь задним ходом в автоматическом режиме — идеальный помощник для неопытного водителя.

Пока Monster доступен исключительно с бензиновыми турбомоторами 1.5 и 2.0. Но в будущем обещают и гибридную версию. Жаль, появление в России не обещают…

Продолжение — на следующей странице