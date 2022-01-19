Dongfeng везет в Россию копию Ниссана, Рено и Мерседеса

Стоить эта внедорожная модель с полным приводом и турбодизелем будет около 2 млн рублей.

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Пикап Dongfeng получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и скоро должен поступить в продажу. Это копия японского пикапа Nissan Navara, на базе которого создавались Renault Alaskan и Mercedes-Benz X-класса. Имя его в ОТТС не указано, но, предположительно, называться он будет Dongfeng Rich 6.

Dongfeng упростил автомобиль и сделал его дешевле. Ориентировочная стоимость должна составить около 2 млн рублей. За эти деньги покупатели получат 5,3-метровый грузовичок с двухрядной кабиной, с турбодизелем с непосредственным впрыском Mianyang Xinchen Engine ZD25T5 объемом 2,5 литра и мощностью 136 л.с. (305 Нм), 5-ступенчатой механикой Tangshan Tongli и полным приводом.

Из ОТТС также известно, что передняя подвеска пикапа независимая, а задняя — рессорная, передние колеса оснащены дисковыми тормозными механизмами, а задние — барабанными. Оснащаться пикап будет кондиционером или климат-контролем, а также DVD- или CD-проигрывателем, устройством вызова экстренных оперативных служб, а также антиблокировочной системой, системами контроля устойчивости и помощи при экстренном торможении.

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Снаряженная масса пикапа составляет 1975 кг, а максимальная — 2459 кг. То есть перевозить автомобиль может всего 484 кг. При этом «буксировка прицепа не предусмотрена». Но зато на автомобиль не распространяются запреты, касающиеся пикапов и грузовиков массой 2,5 и более тонн (въезд в жилые районы, езда в левом ряду по дорогам с тремя и более полосами движения в одну сторону, въезд в столицу дальше Третьего транспортного кольца и т.д.).

Китайцы начали упрощать машины из-за дефицита чипов.

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Фото: Dongfeng