Китайцы начали упрощать машины из-за дефицита чипов

Одна из новых моделей Geely лишилась продвинутой опции, не доехав о клиентов.

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Дефицит электронных компонентов начал реально сказываться на комплектациях товарных машин.

То есть речь уже не идет о том, чтобы доукомплектовать автомобили недостающими элементами позже — теперь производители вынуждены вообще исключать дефицитные позиции из оснащения. Похоже, что первой жертвой стали китайские автомобили марки Geely.

Новая модель KX11, которая уже продается в Китае (под именем XingYue L) и в скором времени ожидается в России, лишилась одной из продвинутых функций: фары «разучились» приветствовать владельца и устраивать световое шоу. Можно решить, что невелика потеря, но дело в другом, отмечают «Китайские автомобили»: за этой моделью в Китае стоит очередь на несколько месяцев, и будущие владельцы обеспокоены, что, пока реальные машины доберутся до них, из списка оснащения исчезнут и другие позиции.

Салон XingYue L для китайского рынка. У нас машина известна под именем Geely KX11, но и это название не окончательное

Тем более что это уже не первая ситуация с этой моделью: в 2021-м топ-версия лишилась дисплея дополненной реальности. Правда, тогда производитель снизил цену на 2 тысячи юаней (23 тысячи рублей), сообщает источник. Эксперты предрекают продолжение электронного кризиса и в нынешнем, и в 2023–2024 годах, поэтому едва ли можно рассчитывать, что перечисленные «плюшки» попадут на российские машины.

Кстати, сразу после новогодних каникул российский офис Gelly подтвердил, что модель появится у нас во второй половине года.

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Фото: Geely