Новый и недорогой: новинки Geely для России

Крупный полноприводный кроссовер будет только во втором полугодии. А вот Atlas Pro с передним приводом, автоматом и ориентировочной ценой в 1,6 млн рублей - уже совсем скоро.

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Российский офис Geely подтвердил намерение компании привезти в Россию две новинки в 2022 году. Главной российской премьерой бренда станет полноприводный кроссовер KX-11. Впрочем, данное название указывается пока лишь как рабочее, а значит, может поменяться. С этой моделью компания собирается войти в сегмент среднеразмерных кроссоверов (D-SUV). В конкуренты китайскому кроссу в России прочат Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

В основе новинки — архитектура CMA, созданная совместно с Volvo. Колесная база модели — 2845 мм (у Соренто — 2815 мм; у Санта Фе — 2765 мм), колея — 1610 мм. Для KX-11 анонсирован широкий спектр систем безопасности и высокотехнологичных опций.

Например, автомобиль умеет сам искать место для стоянки и парковаться, а также машину можно вызвать с парковочного места, чтобы она подъехала к вам. Система полного привода способна «перекидывать» на заднюю ось до 50% крутящего момента. В Китае машины комплектуются 2-литровыми турбомоторами мощностью 218 и 238 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом или 8-ступенчатым автоматом.

Однако данная перспектива для России — пока что отдаленная, первые машины собираются привезти к нам во втором полугодии 2022 года. А вот новая версия кроссовера Geely Atlas Pro появится у российских дилеров уже в начале 2022 года. В отличие от уже представленных в России версий, этот Atlas Pro будет моноприводным, с приводом не переднюю ось.

Версия Geely Atlas Pro с передним приводом получит 1,5-литровый турбированный двигатель и автоматическую шестиступенчатую коробку передач Aisin. Ожидается, что этот вариант будет дешевле уже продающихся в России полноприводных машин в комплектациях Luxury, Flagship и Flagship+.

По прогнозам, переднеприводный Atlas Pro будет лишь немногим дороже дореформенного Atlas, который сейчас стоит у нас от 1 451 990 рублей.

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Фото: Geely