Geely Atlas Pro станет еще доступнее

Переднеприводная версия с турбомотором появится уже в начале 2022 года.

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Российское представительство Geely готово добавить еще один пункт в список комплектаций кроссовера Atlas Pro. Продажи модели начались с двух верхних уровней оснащения — Flagship и Flagship+, позднее к ней добавили Luxury, которая, сохранив полный привод, оказалась, соответственно, на 100 и 160 тысяч рублей дешевле. Теперь появится как минимум еще один, более доступный вариант.

«Переднеприводную версию этой новой модели с 1,5-литровым турбомотором и автоматом предложим в начале 2022 года», — приводят «Китайские автомобили» комментарий представителя Geely в России.

Отметим, что в Белоруссии, где производят модель для местного и российского рынков, предлагается пять комплектаций Atlas Pro, и стартовая Comfort с 1,5-литровым мощностью 177 л.с., автоматом и передним приводом стоит ненамного дороже, чем дорестайлинговый «просто» Atlas. У нас модель в дореформенном виде стоит минимум 1 411 990 pублей. Цены на новый Atlas Pro, пока не имеющий в России бюджетных моноприводных версий, стартуют с 2 019 990 рублей.

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Подтверждает российский офис Geely и планы по запуску в России инновационного КХ-11, выводящего китайский бренд в сегмент D-SUV — это должно случиться во второй половине 2022 года. А вот седан D-сегмента Geely Borui появится у нас только если «сложатся благоприятные условия».

Сейчас в российской линейке бренда пять моделей — GS, Atlas, Atlas Pro, Coolray и Tugella.

Кстати, новый гибридный Geely Atlas Pro недавно побывал у нас на тест-драйве.

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Фото: Geely