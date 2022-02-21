Кроссовер или вэн? 7 ярких особенностей нового Hyundai Staria

Космический дизайн, отличная вместительность, приемлемая цена... - далеко не все достоинства нового Hyundai. Но мы все-таки смогли найти у него и пару недостатков.

Материалы по теме Новый VW Caddy против старого — тест-сравнение

За последние несколько лет класс минивэнов в России расцвел. К дорогим моделям Volkswagen Caravelle/Multivan, Mercedes-Benz V-класса и Toyota Alphard добавились более доступные Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life (эти трое — «близнецы», отличаются только эмблемами), KiaCarnival и GAC GN8.

А теперь присоединилась еще и Hyundai Staria. И вот как выглядит корейский минивэн на фоне остальных.

Дизель с полным приводом

Материалы по теме Машина для всей семьи: выбираем хорошую и недорогую

Доминирование минивэнов с дизельными двигателями на российском рынке объясняется просто. Большая часть предлагаемых моделей родом из Европы, а там с другими не берут. Toyota Alphard у нас продается исключительно с могучим 300-сильным бензиновым мотором и нашла за прошлый год 1117 покупателей. Хороший показатель для минивэна, хоть и большинство покупателей — богатые фирмы.

Родственный Старии Kia Carnival предлагает те же моторы: дизель 2.2 и бензиновый V6 3.5. И меньше 10% покупателей останавливают выбор на Карнивалах с 249-сильным бензиновым мотором.

Нет сомнений, что Staria с дизелем станет пользоваться приоритетным спросом. И не только по причине весомой экономии на топливе, но и потому, что только дизель сочетается с полным приводом.

Низкая линия остекления обеспечивает отменную обзорность. При беглом взгляде кажется, что какая-то дверь не закрыта.

Почти как кроссовер

Материалы по теме Так еще никто не делал! 5 особенностей кроссвэна Kia

Соплатформенный Kia Carnival предлагают только с передними ведущими колесами. Volkswagen и Mercedes со всеми ведущими колесами и схожим (богатым) оснащением чрезмерно дорогие. Ситроены, Пежо и Опели калужской сборки имеют версию 4х4. Но она идет только с механической коробкой передач, а это устроит не всех.

Полноприводный Hyundai Staria дешевле немецких моделей. Цена по нынешним временам разумная — 3,12–4,17 млн рублей. Полный привод сочетается с 8-ступенчатым автоматом. Он не идеален, но вместе со 177-сильным мотором придает машине достойную динамику. Есть функция принудительной блокировки межосевой муфты. Если попали на заваленную снегом парковку, такая функция будет нелишней.

Staria позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.

Еще одно внедорожное достоинство корейского минивэна — кроссоверный дорожный просвет. Я намерил чуть меньше 180 мм. Правда, потребуется поставить защиту поддона картера, штатно нет даже тонкого пластикового щитка.

VIP заказывали?

Материалы по теме 9500 км за 12 дней: от Владивостока до Москвы за рулем минивэна

Базовые компоновки минивэнов — это трехместные сиденья на втором и третьем рядах. Обычно они с регулировкой по длине и углу наклона спинки. Для задней части салона предусмотрена собственная зона климат-контроля. Всё это есть и в Старии, причем уже в базовой комплектации.

Топовые версии Hyundai оснащены раздельными креслами второго ряда. Как и у всех минивэнов. Но в отличие от Ситроена, Пежо и Опеля, у которых только базовые регулировки и подлокотники, Hyundai предлагает оттоманку, электроприводы настроек, обогрев и вентиляцию.

Можно одним нажатием клавиши разложить сиденье в расслабленную позу для сна. Настоящий бизнес-класс! Длина салона Старии такая, что даже при полностью разложенном VIP-кресле за ним на третьем ряду может вполне комфортно сидеть взрослый человек.

Для полного счастья не хватает функции массажа. Но за сопоставимые деньги (за 3,5 млн рублей) он есть только у китайского GAC GN8.

В шикарном кресле можно с комфортом вздремнуть.

Необычный снаружи и внутри

Материалы по теме Минивэн по цене Ларгуса: 5 лучших предложений

Staria вызывает либо яркую симпатию, либо сильное отторжение, но точно не оставит равнодушных. Обтекаемый силуэт, хотя и выглядит космически, но среди минивэнов такое уже встречалось. Вспоминаются Toyota Previa 1990 года и Pontiac Trans Sport.

Интерьер вроде бы скроен из типовых деталей марки, но сложены они нестандартно. Например, типичная для Hyundai цифровая приборка установлена так, что смотреть на нее нужно поверх руля, как в Peugeot.

Большинство минивэнов на фоне Старии выглядит скучно. Разве что Kia Carnival цепляет модными кроссоверными пропорциями. Да еще эпатажныйToyota Alphard.

Вынесенная вперед и вверх центральная часть приборной панели смотрится не слишком изящно. Зато к ней не нужно тянуться.

И вполне доступный

Hyundai Staria оценивается в 3,0–4,17 млн рублей. В «базе» — 8-ступенчатый автомат. Полный привод можно получить в начальной комплектации Family за 3,12 млн рублей.

Материалы по теме Hyundai Staria — названа цена в России

Kia Carnival, который почти на 10 см короче и на 24 см ниже, стоит 3,04–4,17 млн рублей. На нем установлен 199-сильный дизель, бензиновый мотор такой же, как на Старии. Но полного привода нет.

Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life благодаря калужской сборке наиболее доступные в классе. Но дело не только в локализации, у них и агрегаты попроще: 150-сильный дизель 2.0 и 6-ступенчатый автомат. Максимально оснащенные вэны потянут на 3,54 млн рублей. Из-за того, что полный привод сочетается только с механической коробкой, такие машины даже в топе дешевле и стоят до 3,41 млн рублей.

Staria будет еще и фургоном (от 2,15 млн рублей). Дизель тот же, 177-сильный, но коробка в «базе» механическая, а автомат идет за доплату. В кузове помещаются три европоддона, причем входят они и через боковые двери.

Китайский GAC GN8 бывает исключительно в бизнес-комплектации с раздельными креслами второго ряда. За него просят 2,84–3,5 млн рублей. Мотор — только бензиновый 2.0 турбо отдачей 190 сил с 6-ступенчатым автоматом Aisin, что стоит на автобусах альянса Stellantis. К «китайцу» концептуально близка Toyota Alphard — минивэн предлагают только в бизнес-версии и только с бензиновым двигателем. Правда, «японец» гораздо мощнее (300 сил) и вдвое дороже (6,47 млн рублей).

Немецкие вэны привлекают разнообразием комплектаций и максимально продуманы с функциональной точки зрения. Но — дорого! Mercedes-Benz V-класса стартует от 5 млн рублей с задним приводом (от 5,32 млн — с полным).

Volkswagen вроде бы не так пугает ценой. Caravelle стоит от 3,73 млн — и это уже машина с роботом DSG и всеми ведущими колесами. Но начинаешь набирать опции, сверху легко набегает полтора-два миллиона. И Multivan (это по сути люксовая Caravelle) выходит минимум 4,54 млн рублей.

Но есть и нюансы, в которых конкуренты сильнее. Вот пара самых заметных.

Неудобная трансформация салона

Материалы по теме Большие кроссоверы до 1,5 млн рублей: 6 проверенных вариантов

В 7- и 8-местных вариантах у Старии сиденья второго и третьего рядов двигаются вдоль салона. Объем багажника зависит от версии и положения сидений: от 117 до 1303 л без складывания спинок.

Можно откинуть спинки вперед и грузить что-то совсем большое. Только раздельные кресла второго ряда (в семиместном исполнении) параллельно полу не ложатся. Холодильник в такой машине не перевезешь.

Поразительно, что сиденья нельзя полностью вытащить из салона (не применив гаечные ключи). Citroen, Peugeot и Opel, например, это позволяют сделать даже в семиместной версии. Тогда машина превращается в полноценный фургон. Staria сильно ограничивает сложенными сиденьями высоту для груза и заставляет поднимать тяжелые и длинные вещи при погрузке очень высоко.

Запасное колесо расположено снаружи под днищем, и это докатка. Электропривод пятой двери для 8-местных машин идет за доплату для двух верхних комплектаций.

Сэкономили на оборудовании?

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Staria неплохо оснащена. На всех машинах будут обогревы лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, телематика Bluelink, камера заднего вида с парктроником. Но только во второй комплектации добавляются такие обыденные вещи, как литые диски, шторки безопасности и светодиодные фары.

Есть и другие странные особенности. Например, копеечный очечник не получите ни за какие деньги. Датчика дождя нет в принципе: как это возможно на современной и недешевой машине?

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

Непонятна и конфигурация климат-контроля. В Старии он двухзонный, причем разделен для передней и задней частей салона. То есть водитель и правый пассажир должны договориться о комфортной температуре.

И задний блок управления микроклиматом установлен на потолке не по центру, а над правой сдвижной дверью. Получается, погоду будет устанавливать только один пассажир.

«За рулем» теперь можно читать в Facebook