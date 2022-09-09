До конца года на производственной площадке в Елабуге, ранее именовавшейся «Соллерс Форд», начнется выпуск новых моделей под брендом «Соллерс». Напомним, до 2011 года «Соллерс» производил в Елабуге микроавтобусы Fiat, а все последующие годы занимался сборкой Ford Transit. Она прекратилась после приостановки работы компании Ford в России в 2022 году.
Новый этап в жизни предприятия, уже согласованный с Минпромторгом и прописанный в допсоглашении по СПИК (специальный инвестконтракт, дающий льготы при локализации), предполагает выпуск автомобилей на китайской платформе. При этом в Китае таких автомобилей нет — как сообщает «Коммерсант», платформа будет существенно изменена российской стороной и постепенно почти полностью локализована.
Локализация предполагает запуск производства дизельных двигателей, собственное штамповочное производство, а также производство электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Машины будут продаваться под брендом «Соллерс» и, по данным издания, это будут две модели LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.
В конце 2022 года планируется собрать уже товарные автомобили новых моделей.
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Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк