Две новых модели — уже в конце 2022 года! В будущем производство планируют почти полностью локализовать в России.

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До конца года на производственной площадке в Елабуге, ранее именовавшейся «Соллерс Форд», начнется выпуск новых моделей под брендом «Соллерс». Напомним, до 2011 года «Соллерс» производил в Елабуге микроавтобусы Fiat, а все последующие годы занимался сборкой Ford Transit. Она прекратилась после приостановки работы компании Ford в России в 2022 году.

Новый этап в жизни предприятия, уже согласованный с Минпромторгом и прописанный в допсоглашении по СПИК (специальный инвестконтракт, дающий льготы при локализации), предполагает выпуск автомобилей на китайской платформе. При этом в Китае таких автомобилей нет — как сообщает «Коммерсант», платформа будет существенно изменена российской стороной и постепенно почти полностью локализована.

В прежние годы у «Соллерс Авто» было несколько совместных предприятий — как, например, «Соллерс-Буссан» во Владивостоке, где в 2013–15 годах собирали Toyota Land Cruiser Prado. Сейчас проект заморожен, а основной актив «Соллерс Авто» — это УАЗ

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Локализация предполагает запуск производства дизельных двигателей, собственное штамповочное производство, а также производство электронных модулей, элементов шасси, изделий из пластика. Машины будут продаваться под брендом «Соллерс» и, по данным издания, это будут две модели LCV бескапотной и полукапотной компоновки полной массой от 2,5 до 4,5 тонн.

В конце 2022 года планируется собрать уже товарные автомобили новых моделей.

Несколькими днями ранее о правах «Соллерс» на доработку партнерской платформы говорил глава «Соллерс Авто» Николай Соболев.

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Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Смитюк