Автомобили будут выпускаться на двух уже существующих заводах — в Елабуге и во Владивостоке.

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Чтобы вновь запустить конвейеры своих двух заводов, «Соллерс Авто» намерена создать собственный бренд автомобилей и собирается сотрудничать с китайским автопроизводителем Chery. Собственный бренд сделает компанию единственным правообладателем, что позволит выпускать машины без оглядки на зарубежных партнеров.

Об этом рассказал генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев на Восточном экономическом форуме. Компания до сих пор сотрудничает с Ford, Mazda и Isuzu.

«И теперь мы точно понимаем, что мы будем в этих проектах основным, а в некоторых проектах и единственным инвестором. И самое главное, что мы в этих проектах будем правообладателем, то есть мы точно должны иметь доступ к правам интеллектуальной собственности с возможностью доработки, переработки и создания на их базе новых продуктов и новых платформ», — цитирует «Коммерсантъ» слова Соболева.

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У «Соллерс» есть собственный бренд — УАЗ, но готовятся и новые проекты, о которых будет объявлено уже скоро.

«Намерены производить, намерены загружать наши заводы, и не только в Елабуге, но и во Владивостоке. Вопрос во времени и конкретике, которую пока я вам сказать не смогу», — говорит Николай Соболев.

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Фото: Photo by Frederik Højfeldt Nielsen / Unsplash