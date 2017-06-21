Самый дорогой «китаец»: тест машины российской сборки

После нескольких лет активности в России Haval H9 стал собираться в Тульской области. Насколько удачной получилась русификация, детально изучил «За рулем».

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Вслед за новыми для нас кроссоверами F7 и F7x в России локализовали рамный Haval H9 . На первый взгляд, странное решение. До выхода «семерок» выручку компании делал паркетник Н6, но его меняют на бывший Great Wall Hover (теперь он называется Нaval H5), а не «шестерку» второго поколения, давно продающуюся у себя на родине. А большой Haval H9, флагман марки и самый дорогой «китаец» в России, заведомо будет пользоваться невеликим спросом.

Успехи H9, однако, не такие уж скромные. В 2017 году россияне купили 180 машин, год спустя — уже 419, а в прошлом году продажи увеличились до 852 штук. И это при ценнике от 2,6 до 2,8 миллиона рублей!

Хавейлу не по душе асфальтовые колеи. В остальном он мягок и комфортен. Точки на хроме двухмесячной машины, не видевшей реагентов, заставляют задуматься.

Как он стал русским

Локализация Хавейлов в России означает штамповку кузовных деталей, сварку и окраску. И, само собой, сборку машины. На этом, собственно, всё. Агрегаты приходят готовыми, а из компонентов отечественного производства только технические жидкости, краска и аккумулятор. Негусто. Поэтому корректировка цен в сторону уменьшения, если она как-то и прошла по бухгалтерии завода, утонула в накладных расходах и перманентном удорожании машин в России из-за других факторов.

Ждем следующий крупный шаг — запуск моторного производства. Контракт на его проектирование подписан, и через пару лет, если всё пойдет по плану, H9 и другие Хавейлы обзаведутся двигателями тульского производства.

В недрах мультимедийки можно найти интересные данные. Например, температуру масла в трансмиссии и угол поворота колес.

Актуальная опция этого года — очиститель воздуха. Он интегрирован в центральный подлокотник и прогоняет поток через отдельный угольный фильтр.

Из эргономических просчетов за 1500 км отмечены только блеклый дисплей и недостаточная подсветка некоторых клавиш.

Машина вызывает симпатию мелочами, которыми доселе китайцы не заморачивались. Например, выдвижными козырьками, позволяющими закрыть большую площадь стекла. На тоннеле — вертикальный держатель для смартфона. Электронный ручник выключается автоматически, только если водитель пристегнут (если нет — жми сам). Люк автоматически закрывается после 110 км/ч. Лючок бензобака разблокируется исключительно при заглушенном моторе.

Косяки сборки есть? А изменения какие?

Потеков краски не обнаружилось даже в потенциально засадных местах. Бамперы не отличаются по цвету от металлических деталей. Зазоры везде ровные, уплотнители не отваливаются. Салон без «сверчков», хотя этот Н9 прошел журналистский тест-драйв сочинским бездорожьем, где его явно не жалели. Да и я, признаюсь, объездом ям себя не утруждал. Единственный косячок — искривленная панель над дисплеем по центру. Но это явно не огрех сборки, а дефект при производстве самой панели.

За без малого пять лет присутствия в России Haval H9 каким-то несоответствием нашим реалиям не отметился. Поэтому заметных новшеств в автомобили тульского происхождения внедрять не стали. Изменений — минимум: улучшенный «отклик» ручки двери багажника для надежной работы в морозы и обязательная система ЭРА-ГЛОНАСС с блоком на потолке.

Биксенон вместо светодиодов

К нам присылают машинокомплекты для дорестайлинговых «девяток». В Китае H9 обновили год назад, снабдив LED-фарами, мультимедийкой с экраном на девять дюймов, блокировкой переднего (!) дифференциала и полностью цифровой комбинацией приборов. Российский вариант пока идет с биксеноном, 8-дюймовым дисплеем и комбинированным инструментарием водителя. И, увы, без блокировки передка.

Комплектацию Premium стоило бы предпочесть только из-за передних сидений с вентиляцией, массажем, выдвижной подколенной опорой и улучшенной кожей. Боковой поддержки хотелось бы побольше, пускай это «рамник» и для гонок не приспособлен. Других отличий — кот наплакал: «панорама» большей площади вместо люка, электропривод третьего ряда да система помощи при перестроении. За всё — 180 тысяч рублей доплаты.

Как минимум о фарах жалеть не стоит. Ксенон заливает светом обширную площадь перед автомобилем. В быстрых виражах помогает функция поворота пучка. Противотуманки включаются одновременно с поворотом руля. Как и на всех других встречавшихся мне машинах, при ксеноне или светодиодах в ближнем свете усилия противотуманных галогенок в этом ­случае не видны.

Настроение в салоне создает фоновая подсветка с тремя оттенками на выбор. Яркие плафоны есть в нижней части всех четырех дверей. Предусмотрены они и в корпусах зеркал — так обычно делают, чтобы подсветить дорогу к машине водителю и переднему пассажиру. Только вместо обычных ламп поставили лазерные проекторы названия марки на асфальт, что обернулось сокращением освещенной зоны и недостаточной яркостью.

Весь трансмиссионный арсенал — в одном месте. За исключением клавиши включения ассистента спуска с горы: она на центральной консоли.

Актуальная опция этого года — очис­титель воздуха. Он интегрирован в центральный подлокотник и прогоняет поток через отдельный угольный фильтр.

Как он едет?

Как же быстро прогрессируют китайские автомобили в последние несколько лет! И Haval это доказывает. Но даже свежей модели F7 присущи некоторые ездовые огрехи, которых можно было бы избежать.

Н9 замешан из другого теста — грубого рамного «помола». А потому критерии для него другие. И это спасает машину: конкуренты аналогичной конструкции рулятся практически так же. Вы же не будете требовать от классического внедорожника идеально четкого руля и отсутствия больших кренов? Не пошустришь, да и не надо. Зато любого «лежачего полицейского» можно перемахнуть на той скорости, какую совесть позволит. Энергоемкость на высоте, и «железо» ходовой нелегкую долю свою переносит молча.

В Подмосковье нашлась прекрасная гравийно-грунтовая дорожка. Ровная, шириной под три стандартные полосы — и пустая. На Весте там можно легко держать 90–100 км/ч, разве что неприспособленную к такому режиму подвеску жалко. Но Хавейл-то — внедорожник, ему всё нипочем!

Однако после асфальтовых экзерсисов быстро наступает разочарование. Неразрезной задний мост подскакивает на крупных камнях, и колеса постоянно теряют сцепление с дорогой. Корма пускается в такой пляс, что страшно ­становится.

Третий ряд подойдет для недолгой поездки. «Климат» дует сверху и сбоку — неплохо.

Набор удобств стандартный для класса: третья зона микроклимата, обогрев сиденья, розетка и USB.

Карманы в передних дверях удивили вместительностью: две бутылки, и еще место осталось.

Haval хорош, когда дорожные препоны идут не сплошной чередой, а на дороге «после бомбежки» заставляет осторожничать.

Есть и еще одна особенность. Если чуть круче зайти в поворот, он начинает моргать аварийкой. В списке опций нашлась система защиты от опрокидываний — это ее усилия. Невольно сбрасываешь темп, хотя запас по устойчивости явно чувствуется.

На асфальте Haval не любит колею и на шинах 265/60 R18 выбирается из нее неохотно. Лучше выбрать полосу поровнее, выставить «круиз» и вальяжно катить, как и подобает такой махине. Жаль, что электроника не адаптивная: притормаживать приходится самому. Функция поддержания дистанции ­придет с рестайлингом.

В семиместной конфигурации от багажника ничего не остается. Розетка на 220 В/150 Вт — отлично, на природе пригодится. Дверь распахивается на неправильную сторону.

А на бездорожье?

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на «девятку» можно положиться. Из всех ездовых режимов чисто заднеприводный только один — Ecо. Остальные — «Авто», «Песок», «Грязь», «Снег» и «Спорт» — заставляют муфту BorgWarner перебрасывать часть тяги вперед, играя распределением крутящего момента в зависимости от ситуации.

Как назло, ко дню проведения теста земля подсохла — даже пересохла. Самоизолироваться в полях можно хоть на переднеприводном кроссовере. Но пара найденных грязевых ванн убедили, чтоИх для найденных условий вполне хватило. Особой разницы в поведении машины в разных внедорожных режимах не замечено.

Для включения понижайки и блокировки центра нужно остановиться и перевести 8-ступенчатый автомат в нейтраль. Отдельной клавишей блокируется задний дифференциал. Haval начинает «переть», но поворачивает даже на небольшие углы с каким-то хрустом.

Спортивный пресет обостряет нерв педали газа, что может пригодиться на асфальте, но скороходом Haval H9 не становится. Официальных данных нет, а по ощущениям разгон до сотни составляет 12–12,5 с.

Об аппетите производитель тоже не рассказывает. За 1500 км стало очевидно, что в 10 л/100 км по трассе внедорожник укладывается только в «овощном» режиме. По беспробочной «самоизолированной» Москве ест 12–13 л на сотню — приемлемо с учетом массы в 2,5 т.

Плюхаться в промоины с разбега можно, если они «мягкие»: клиренс — 206 мм, но штатная защита картера пластиковая.

Haval H9 подготовлен под установку фаркопа. С завода стоит розетка и все установочное железо. Докупить нужно только сам шар и прикрутить его четырьмя болтами к площадке, спрятанной за заглушкой в бампере.

Чего ему не хватает?

Китай — родина большинства мультимедиасистем. Многое там разрабатывают, а выпускают почти все. От флагмана Хавейла ждешь приличных «цифровых» сервисов. Но нет: наполнение 8-дюймового тачскрина — никакое. Штатной навигации нет. Подключение смартфона только по Bluetooth. Соответственно, через него пойдут только музыка и звонки. Android Auto и Apple CarPlay для синхронизации отсутствуют. Примитивная графика и заторможенные отклики довершают картину. Даже косяки перевода — и те не все исправлены.

Совсем смешная история с клавишами с изображением сиденья. В топ-комплектации Premium, доступной только для бензиновой версии, в открывающемся после нажатия кнопки меню сиденья значатся обогрев, вентиляция (только подушки) и массаж (только спинки). А у базовой версии Elite есть только обогрев — зато с пафосным управлением через тачскрин, хотя его можно было бы включить простым нажатием кнопки на панели.

«Девятке» остро нужен апгрейд по части мультимедиа! Она отстает даже от бюджетников В‑класса. Диссонанс особенно заметен на фоне отличного оснащения салона, тишины и комфорта. Сейчас, когда из всех наворотов на первый план выходит цифровизация, провал с ней чреват потерей клиентов. А ведь H9 — неплохой вариант для смелых покупателей, не зацикленных на потерях при перепродаже. А представлять любопытствующим его можно просто — как Prado. Благо, выглядит весьма прадо­подобно.

Ход подвески внушает. С диагональным вывешиванием машина справляется даже в автоматическом режиме трансмиссии.

Хорошая настройка силового агрегата, выносливая подвеска и богатое оснащение Неожиданный провал с мультимедиа, могут быть проблемы с долговечностью хрома

Haval H9 2.0 T-GDI

Длина / ширина / высота / база 4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм

4856 / 1926 / 1900 / 2800 мм Объем багажника 112–1457 л

112–1457 л Снаряженная / полная масса 2325/2850 кг

2325/2850 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 180 кВт/245 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4500 об/мин Топливо/запас топлива АИ-95/80 л

АИ-95/80 л Трансмиссия полный привод; A8

*Приведенные цены действительны по состоянию на май 2020 г.

Самый дорогой «китаец»: тест машины российской сборки После нескольких лет активности в России Haval H9 стал собираться в Тульской области. Насколько удачной получилась русификация, детально изучил «За рулем». Самый дорогой «китаец»: тест машины российской сборки