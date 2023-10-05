Надежный мотор Toyota, «вечная» АКП: назван отличный кроссовер за 1,6 млн рублей

Haval H6 показал себя стойким к коррозии и надежным по подвеске и мотору

Большинство китайских кроссоверов новых моделей еще не накатали тот километраж, по которому можно делать однозначные выводы о надежности. Однако первые наблюдения у владельцев по результатам эксплуатации на 80-100 тысячах километров уже набрались. Их и изучает в своей новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Один из интересных вариантов при выборе китайского кроссовера с пробегом до 100 тысяч км, возрастом до пяти лет и ценой около 1,5-1,8 млн рублей – это Haval H6. Первое поколение продавали до 2019 года, сборка – Китай.

Двигатель 1.5 (143 л. с.) сохранил тойотовские корни и, хоть и имеет несколько «возрастных» проблем (эксперт подробно перечисляет их) и не отличается особой экономичностью и динамикой, ходит свыше 300 тысяч км.

Привод у этого Хавейла – передний или полный, причем 4х4 возможен только с МКП. У этой коробки быстро изнашиваются синхронизаторы – слабоват диск сцепления, отмечает эксперт. А вот автомат 6F24 – это клон коробки Hyundai A6MF1, спокойный и надежный агрегат.

Haval H6

«Подвеска настроена отлично и при этом весьма живучая. Кузов очень стойкий к коррозии, сколы не цветут. Хорошая эргономика, богатое оснащение. По общей надежности сопоставим с японскими машинами», – рассказывает Зиновьев.

Что касается массовых нареканий, то они, в основном, посвящены посредственной шумоизоляции и мультимедийной системе со странностями. Однако вывод эксперта вполне однозначен: переднеприводный Haval H6 на автомате вполне можно рассматривать к покупке.

А есть ли еще среди «китайцев» с пробегом приемлемые варианты? Есть, давайте изучим полный список!

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Фото: Haval