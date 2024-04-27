Популярный в РФ кроссовер обновился — смотрим первый обзор!

На Пекинском автосалоне представлен новый кроссовер Chery Tiggo 8

Рядом со «старшим братом» Tiggo 9 на стенде Chery в стенах 18-м Международного Пекинского автосалона красовалась и «восьмерка» – новый Tiggo 8. Модель для нас крайне интересная. Присутствующий на автосалоне эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин замечает – одно время в РФ предыдущий «восьмой» Tiggo продавался аж в трех рестайлинговых ипостасях: Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max.

По всей видимости, скоро от этой «россыпи» не останется и следа: станет ли следующим ладовским «икс-кроссом» (вслед на Tiggo 7 Pro) дореформенный Tiggo 8 Pro, еще неясно, но сама Chery почти наверняка «прицелит» на Россию новый Tiggo 8 – уже безо всяких дополнений к названию. Впрочем, в приложенном ниже видео вы можете услышать версию Кирилла на сей счет.

Первые впечатления о внешности таковы: вся новизна сосредоточилась вокруг новой оптики (основной свет теперь – на нижнем ярусе) и решетки радиатора. Очередной рестайл? Почему бы и нет, если модель вполне удачна. В салоне изменения любопытные: цифровая приборка и дисплей мультимедиа из еще недавно очень трендового единого блока вновь «разъехались» на два экрана... Ждем в РФ?

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Видео: За рулем