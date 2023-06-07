Кроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

Найти сейчас машину «чтобы ездила и не ломалась» за 500 тысяч рублей – сложная задача. Тем более, если нужен полноприводный кроссовер.

Chevrolet Niva

Один из самых популярных кроссоверов на вторичке. За 500 тысяч рублей можно найти Шниву 2012-2013 года выпуска. Официально заявленный ресурс автомобиля составляет 90 тысяч км. Но реально двигатель и коробка передач беспроблемно работают вдвое дольше. Разве что патрубки системы охлаждения у этому времени уже могут потрескаться, и их придется заменить.

Стоит прислушаться к посторонним металлическим звукам при переключении – часто раскручивается гайка выходного фланца заднего редуктора. Работа сложная и недешевая – для замены придется отстегивать задний мост, чтобы отсоединить карданный вал. Наверняка, заодно придется поменять и задние реактивные тяги – они редко ходят больше 50 тысяч км.

Большой плюс – недорогие запчасти и расходники. И что найти их можно в любом (даже небольшом) населенном пункте.

Самое слабое место – кузов. Если не была проведена дополнительная антикоррозионная обработка или наружные детали не затянуты в защитную пленку, ржавчина быстро съест машину. Первыми страдает передняя кромка капота, задние крылья в местах сочленения с бампером и пороги с арками.

Кузов плохо противостоит коррозии – необходимо делать дополнительную антикоррозионную обработку и регулярно ее обновлять. После 10 лет эксплуатации руль и сиденье, вероятнее всего, потребуют перетяжки.

Mazda Tribute

Mazda Tribute (аналог Ford Maverick) за эту сумму будет почти на десять лет старше Шнивы – 2003-2004 года выпуска. Чаще всего встречаются машины с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 3,0 л.

У двухлитрового агрегата каждые 180-200 тысяч км нужно регулировать клапаны. И не реже чем раз в 100 тысяч км менять ремень ГРМ. В целом агрегат надежен, хотя с ним машина едет вяло.

Трехлитровый V6 имеет цепной привод ГРМ, а по надежности он не уступает базовому двигателю.

С 2-литровым мотором часто в связке идет механическая коробка. Сцепление ходит 150 тысяч км, а к 200 тысячам из-за износа пластиковых втулок может появиться дребезг рычага переключения.

Встречается и 4-ступенчатый автомат LA4A-EL. Коробка надежна, если через 40-60 тысяч км менять рабочую жидкость. Иначе раньше времени выйдут из строя соленоиды и гидроблок.

В ходовой части меньше всего живут передние стойки стабилизатора – в среднем 60-80 тысяч км. Вдвое больше ходят передние ступичные подшипники.

Если не было ДТП, Mazda неплохо сопротивляется коррозии — первой сдается дверь багажника. Салон не отличается изяществом, а пластик очень скрипучий.

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