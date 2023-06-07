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Кроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

Найти сейчас машину «чтобы ездила и не ломалась» за 500 тысяч рублей – сложная задача. Тем более, если нужен полноприводный кроссовер.

Chevrolet Niva

За Рулем5 кроссоверов до миллиона, которые сейчас рискованно покупать

Один из самых популярных кроссоверов на вторичке. За 500 тысяч рублей можно найти Шниву 2012-2013 года выпуска. Официально заявленный ресурс автомобиля составляет 90 тысяч км. Но реально двигатель и коробка передач беспроблемно работают вдвое дольше. Разве что патрубки системы охлаждения у этому времени уже могут потрескаться, и их придется заменить.

Стоит прислушаться к посторонним металлическим звукам при переключении – часто раскручивается гайка выходного фланца заднего редуктора. Работа сложная и недешевая – для замены придется отстегивать задний мост, чтобы отсоединить карданный вал. Наверняка, заодно придется поменять и задние реактивные тяги – они редко ходят больше 50 тысяч км.

Большой плюс – недорогие запчасти и расходники. И что найти их можно в любом (даже небольшом) населенном пункте.

Самое слабое место – кузов. Если не была проведена дополнительная антикоррозионная обработка или наружные детали не затянуты в защитную пленку, ржавчина быстро съест машину. Первыми страдает передняя кромка капота, задние крылья в местах сочленения с бампером и пороги с арками.

Кузов плохо противостоит коррозии – необходимо делать дополнительную антикоррозионную обработку и регулярно ее обновлять.
Кузов плохо противостоит коррозии – необходимо делать дополнительную антикоррозионную обработку и регулярно ее обновлять.
После 10 лет эксплуатации руль и сиденье, вероятнее всего, потребуют перетяжки.
После 10 лет эксплуатации руль и сиденье, вероятнее всего, потребуют перетяжки.
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Mazda Tribute

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Mazda Tribute (аналог Ford Maverick) за эту сумму будет почти на десять лет старше Шнивы – 2003-2004 года выпуска. Чаще всего встречаются машины с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 3,0 л.

У двухлитрового агрегата каждые 180-200 тысяч км нужно регулировать клапаны. И не реже чем раз в 100 тысяч км менять ремень ГРМ. В целом агрегат надежен, хотя с ним машина едет вяло.

Трехлитровый V6 имеет цепной привод ГРМ, а по надежности он не уступает базовому двигателю.

С 2-литровым мотором часто в связке идет механическая коробка. Сцепление ходит 150 тысяч км, а к 200 тысячам из-за износа пластиковых втулок может появиться дребезг рычага переключения.

Встречается и 4-ступенчатый автомат LA4A-EL. Коробка надежна, если через 40-60 тысяч км менять рабочую жидкость. Иначе раньше времени выйдут из строя соленоиды и гидроблок.

В ходовой части меньше всего живут передние стойки стабилизатора – в среднем 60-80 тысяч км. Вдвое больше ходят передние ступичные подшипники.

Если не было ДТП, Mazda неплохо сопротивляется коррозии — первой сдается дверь багажника.
Если не было ДТП, Mazda неплохо сопротивляется коррозии — первой сдается дверь багажника.
Салон не отличается изяществом, а пластик очень скрипучий.
Салон не отличается изяществом, а пластик очень скрипучий.

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Кузов плохо противостоит коррозии – необходимо делать дополнительную антикоррозионную обработку и регулярно ее обновлять.
После 10 лет эксплуатации руль и сиденье, вероятнее всего, потребуют перетяжки.
Если не было ДТП, Mazda неплохо сопротивляется коррозии — первой сдается дверь багажника.
Салон не отличается изяществом, а пластик очень скрипучий.
Часть машин в версии Urban – с пластиковым обвесом.
Обязательно проверяйте состояние передних откидывающихся сидений — у них слабый каркас.
Лакокрасочное покрытие очень тонкое. Скорее всего, у машин в таком возрасте передние крылья и капот будут перекрашены.
Салон прост по дизайну. Материалы плохо сопротивляются годам и километрам.
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За рулем в Дзен
За РулемВиноградов Александр
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