Обогнал Jolion и Niva Travel: этот автомобиль снова стал самым популярным в РФ

Tenet T7 вернул себе звание самого продаваемого SUV в России

Кроссовер Tenet T7 снова возглавил рейтинг самых продаваемых SUV в России. По данным агентства «Автостат», за четырнадцатую неделю года, с 30 марта по 5 апреля, дилеры реализовали 1863 экземпляра этой модели.

Ранее, с шестой по восьмую неделю, лидером был тоже он, но потом первенство перехватили Haval Jolion и Lada Niva Travel. Теперь же они заняли второе и третье места с результатами в 1640 и 1208 машин соответственно. Получается, все три модели в итоге оказались в тройке лучших за отчетный период.

Четвертую строчку занял еще один отечественный кроссовер – Tenet T4, который разошелся тиражом в 1084 штуки. Правда, остальные участники рынка в тот же срок не смогли преодолеть психологически важную отметку в тысячу проданных автомобилей. В десятку лидеров сегмента SUV, помимо уже названных, вошли Haval M6, Lada Niva Legend, Geely Monjaro, Jetour Dashing, Solaris HC и Belgee X70.

Прогнозы аналитиков на 2026 год

По мнению заместителя начальника аналитического отдела «Автостата» Дмитрия Ярыгина, главная борьба в этом году развернется именно между Tenet T7 и Haval Jolion. Хотя, конечно, в гонку могут вмешаться и другие свежие модели, которые только выйдут на рынок в 2026-м.

Если же смотреть на картину в целом, то по итогам первого квартала разрыв между двумя фаворитами минимален. За январь – март T7 все же лидирует, но его отрыв от китайского конкурента составляет всего несколько десятков машин. В общем-то, такая расстановка сил может поменяться буквально за неделю, подчеркивает эксперт.