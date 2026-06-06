Как заменить масло и масляный фильтр в двигателе Chery Tiggo 7 Pro

Эксперт Ершов рассказал, как часто менять масло в моторе Chery Tiggo 7 Pro Max

Тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service Константин Ершов рассказал о нюансах замены масла и масляного фильтра в двигателе Chery Tiggo 7 Pro Max. Эта процедура входит в стандартное техобслуживание, но в российских условиях есть важные корректировки.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Производитель предписывает менять масло раз в 10 тысяч километров пробега или ежегодно. Однако на деле, особенно если речь идет о турбированных моторах, интервал лучше сократить до 7-8 тысяч километров. Для агрегата этой модели потребуется около пяти литров смазки – это чуть больше паспортных цифр. Оптимальный выбор – синтетика с вязкостью 5W-30, соответствующая допускам API SP и ACEA C5.

Качественный масляный фильтр для этого двигателя – не та деталь, на которой стоит экономить. Плюс понадобится новая уплотнительная шайба для сливной пробки. Сам процесс начинается с установки машины на подъемник: мастер осматривает подкапотное пространство и поддон на предмет утечек, после чего снимает защиту картера.

Подставив мерную емкость, механик откручивает сливную пробку и ждет, пока полностью стечет отработка. Параллельно он оценивает состояние слитого масла. Пока оно стекает, специалист съемником демонтирует старый фильтр – важно, чтобы уплотнительное кольцо не прилипло к блоку. Посадочное место тщательно очищается, затем ставится новая шайба на пробку, которая затягивается строго по моменту, без перетяжки.

Интерьер Chery Tiggo 7 Pro Max

Перед установкой свежий фильтр нужно осмотреть, смазать его уплотнительное кольцо чистым маслом и закрутить от руки до упора, после чего довернуть по регламенту без фанатизма. Теперь через заливную горловину заливается смазка до верхней отметки на щупе. Двигатель запускают на пару минут, следя за отсутствием аварийных сигналов давления. Затем мотор глушат, ждут пять минут и снова проверяют уровень, при необходимости доливая. Финальным этапом идет визуальный контроль на предмет подтеканий в районе пробки и фильтра, после чего защита картера возвращается на место, и автомобиль опускают, заключил эксперт.

Ранее «За рулем» опубликовал отчет с тест-драйва городского кроссовера Jaecoo J6.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

