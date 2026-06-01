Новый хорошо оснащенный кроссовер по приятной цене: как едет? Какой ресурс?

Опубликован отчет с тест-драйва городского кроссовера Jaecoo J6

Бренд Jaecoo пришел в Россию пару лет назад с крупными кроссоверами J7 и J8. А теперь представил более компактную модель J6 длиной 4,5 м.

Приятные особенности

Автомобиль для России заметно отличается от того, что предлагают в Китае и Европе. Можно даже говорить об адаптации к нашим условиям эксплуатации. У российской версии есть выраженные бамперы спереди и сзади, хотя их нет у европейской. За счет этого наш Jaecoo J6 на дюжину сантиметров длиннее.

Обогрев руля, ветрового стекла, зеркал, передних и задних сидений – в наличии. Дверные ручки традиционной конструкции – не выдвижные, которые иногда создают сложности в наших климатических условиях.

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И что важно – это первый Jaecoo, который сертифицирован для установки фаркопа, чтобы возить прицепы массой до 750 кг.

Jaecoo J6. Цена в России от 2 290 000 ₽

Модель создана на известной платформе T1Х – совместной разработке с компанией Land Rover. Пока в продаже только версия с передним приводом, но по ходу года появится и полноприводная модификация. Даже на переднеприводных машинах сзади в подвеске работает не упругая балка, а многорычажка, что положительно влияет на ездовые настройки шасси.

Красота и тишина

Со всех ракурсов машина выглядит органично – и на 18‑дюймовых колесах, и даже на 17‑дюймовых, которые полагаются младшей комплектации. Оптика у всех светодиодная по кругу, и вообще по части оснащения всё щедро.

Сиденья удобные и при росте 170 см, и при росте 185 см. Широкий диапазон настроек позволяет добиться оптимума при любой комплекции.

Достойная шумоизоляция для данного ценового сегмента – в зоне передних сидений при движении тихо. Очевидно, что производитель осознанно над этим работал. И не случайно сообщает об усиленной защите моторного отсека и колесных арок, многослойных стеклах в передних дверях. К этому можно добавить эффект от примененных отделочных материалов – пластик везде мягкий, что тоже снижает проникновение внешних шумов.

К заднему ряду – никаких нареканий. Посадка удобная, пространства для ног и над головой достаточно.

И если говорить о сугубо личных впечатлениях, то Jaecoo J6 – очень приятная машина, ничем не вызывающая раздражения.

Сила агрегатов

Сочетание двигателя и трансмиссии – привычное. Турбомотор 1.5 (147 л. с.) семейства Acteco‑2 нам уже знаком, а сотрудничает с роботизированной коробкой передач Getrag 6DCT260 с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне.

Багажный отсек по объему хорош: 480 л «под шторкой». Подсветка, вспомогательные держатели, под полом – докатка.

Двигатель этот – надежный, что показала эксплуатация многих тысяч машин в российских условиях. Это неудивительно, так как блок у него чугунный, впрыск распределенный, а привод ГРМ цепной. Есть гидрокомпенсаторы и бензин АИ‑92 формально разрешен. При нормальном обслуживании можно рассчитывать на ресурс в 300–400 тысяч км, что по нынешним меркам здорово. Турбокомпрессор Garrett никаких осложнений вносить не должен.

В современные роботы тоже заложен внушительный ресурс. А данный агрегат на Jaecoo J6 работает еще и с хорошим запасом по крутящему моменту. Рассчитан на 260 ньютон-метров, тогда как двигатель в максимуме выдает 210 Н·м.

В движении связка почти идеальна. Переключения передач плавные и незаметные, лишь едва ощутимые в короткой фазе трогания с места.

Внутри не хуже, чем снаружи

Оформление передней панели можно назвать минималистским по современным меркам. И вызывает симпатии тем, что по этой части Jaecoo J6 не такой, как все.

Цифровая приборка (8 дюймов по диагонали) никак не перекрывается ободом руля и полностью видна при любом положении рук. Экран не бликует, и даже на ярком солнце показания читаются хорошо.

Приборная панель показывает всё необходимое и вполне функциональна.

К монитору медиасистемы тоже никаких претензий. В базовом исполнении диагональ 9 дюймов, в топовом – 13,2 дюйма. Умеет «зеркалить» телефон. Отдельно говорить о том, что управление самыми «горячими» функциями, например, круиз-контролем, выведены на руль, нет нужды. Естественное решение для всех современных моделей.

По части оформления интерьера – ничего лишнего, и вместе с тем стильно. Площадка для беспроводной зарядки телефона – мощность 50 Вт, позволяет зарядить телефон до 80% за 40 минут.

И еще интересная деталь. Интерьер Jaecoo J6 сделан из износостойких антибактериальных материалов, которые сертифицированы немецкой экспертной организацией TÜV SÜD. Отделка устойчива к царапинам, легко чистится, не впитывает запахи, подходит для перевозки домашних питомцев.

Безопасность – это важно

Отдельных слов заслуживает комплекс ассистентов вождения. Активный круиз-контроль, системы предупреждения фронтального столкновения, экстренного торможения и удержания в полосе – набор, в общем, стандартный. Но здесь он дополнен системами помощи в пробках и при смене полосы движения, мониторингом слепых зон (четыре камеры кругового обзора и восемь радаров) и несколькими предупреждающими системами.

В частности, электроника обучена контролировать выезд задним ходом с тесной парковки и оповестит о какой-либо угрозе.

Вопрос цены

В младшей комплектации Jaecoo J6 предлагают за 2,3 млн рублей. Столько же стоит, например, «максимальная» Лада Веста SW Cross. А топовая комплектация Престиж обойдется в 2,6 млн. Полный привод добавит к этим суммам около 150 тысяч рублей. При таком раскладе Jaecoo становится очень интересным игроком рынка в сегменте компактных городских кроссоверов.

Очертаниями Jaecoo J6 напоминает модели одной британской марки. Производитель подчеркивает, что при разработке ориентировались именно на них. Внешность скорее консервативная, с минимумом декоративного хрома, смотрится солидно с любого ракурса.

Соотношение цены, качества и брутальной внешности Ждем полный привод!

JAECOO J6

Разгон 0–100 км/ч, с 10,0

10,0 Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина / ширина / высота / база, мм 4509 / 1860 / 1650 / 2610

4509 / 1860 / 1650 / 2610 Дорожный просвет, мм 176

176 Объем багажника, л 480–1180

480–1180 Снаряженная / полная масса, кг 1439 / 1852

1439 / 1852 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р6

передний привод, Р6 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

АИ‑92…95 / 51 Расход топлива смешанный цикл, л/100 км 7,5

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