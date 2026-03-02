«Прозрачное шасси», тяговитый мотор: на рынок РФ выходит стильный SUV для города и бездорожья

Названы преимущества нового кроссовера Jaecoo J6

В семье Jaecoo пополнение – на российском рынке дебютирует кроссовер Jaecoo J6, который по всем параметрам подходит для города и для эксплуатации на бездорожье.

Новый автомобиль выделяется надежным тяговитым мотором, полезными электронными помощниками, а также… повышенным комфортом для домашних питомцев.

Дизайн Jaecoo J6: не спутаешь с другими автомобилями

Дизайн экстерьера Jaecoo J6 – на высоте. Монументальная фирменная радиаторная решетка представляет собой гармонию горизонтальных линий, боковых подштамповок и дверных ручек. Козырек над задней дверью подчеркивает стремительный силуэт, серебристые вставки говорят о спортивных нотках в характере Jaecoo J6. Передние фары и задние фонари выполнены в строгом футуристичном стиле и в сочетании с черными литыми дисками придают облику автомобиля загадочности.

Внутреннее пространство организовано так, что кроссовер кажется даже больше, чем видится снаружи. Такой эффект достигается благодаря панорамной стеклянной крыше. Закрывающая ее защитная шторка открывается по голосовому сигналу.

Как отмечают дизайнеры, Jaecoo J6 создавался для нового поколения активных людей: современных эстетов, энергичных профессионалов и тех, кто увлечен многообразной жизнью в гармонии с природой. Таким интересно всё, что происходит вокруг автомобиля.

При этом они ни на минуту не хотят поступиться комфортом. В передних окнах установлены двухслойные шумоизолирующие стекла. Они эффективно снижают уровень шума в салоне и сохраняют тишину даже на высокой скорости. Передние эргономичные сиденья вентилируются, подогреваются и регулируются в шести направлениях. Материал обивки экологичен, гипоаллергенен и устойчив к износу и загрязнениям.

Кроссовер для коллекционеров новых приключений

Ключевая особенность Jaecoo J6 – это салон, получивший международную сертификацию «pet-friendly». Материалы отделки протестированы аудиторским концерном TÜV SÜD.

Обивка не только устойчива к царапинам от когтей животных. Она легко очищается от шерсти и пятен. Климатическая система не только поддерживает оптимальную температуру, но и фильтрует воздух от шерсти. Продуманная эргономика салона обеспечивает домашним питомцам комфорт в долгих поездках.

Эти характеристики вместе с внедорожным потенциалом и интеллектуальными системами делают кроссовер отличным спутником для новых открытий, а премиальный внешний вид отлично впишется в самые захватывающие пейзажи. Фактически Jaecoo J6 – это лучший выбор для тех, кто предпочитает активный отдых на природе и коллекционирует новые приключения.

Высоким эстетическим принципам отвечают стилизованный под «водопад» центральный экран, тисненые под водную рябь и камни подлокотник и панель беспроводной зарядки.

Что касается технической стороны, то беспроводная зарядка мощностью 50 Вт позволяет зарядить смартфон с 20% до 80% всего за 40 минут. Система оснащена активным охлаждением и функцией напоминания о забытом телефоне.

Для города и бездорожья

В кроссовере Jaecoo J6 столкнулись две ипостаси: автомобиля-горожанина и заядлого путешественника. Технические и конструкторские решения направлены на удовлетворение этих двух страстей.

Полуторалитровый двигатель мощностью 108 кВт (147 л. с.) динамично ускоряет автомобиль в городе. Разгон до 100 км/ч занимает всего 10 секунд. Кроме того, надежный мотор позволяет уверенно поддерживать высокую крейсерскую скорость на трассе. Его крутящего момента в 210 Н·м достаточно для движения по бездорожью.

Жизнь автомобиля вне трассы облегчает хорошая геометрическая проходимость: угол въезда – 20°, угол съезда – 30°. Jaecoo J6 готов к преодолению брода глубиной до 600 мм. Безопасному передвижению по пересеченной местности способствует функция «прозрачного шасси» для визуального контроля пространства под днищем.

Независимые подвески: спереди – типа MacPherson, сзади – ­многорычажная – обеспечивают идеальный баланс между управляемостью на асфальте и комфортом на бездорожье.

Беспрецедентная безопасность

Jaecoo J6 готов буксировать прицеп массой 750 килограммов и везти еще 75 килограммов на крыше. К примеру, столько весят две байдарки.

За жизнь водителя и пассажиров отвечает каркасная конструкция кузова Jaecoo J6, спроектированная в соответствии с глобальными стандартами безопасности и защищенная от коррозии.

Добавим к этому шесть подушек безопасности (две фронтальные, две боковые передние, две шторки на оба ряда) с функцией поддержания давления в течение шести секунд после срабатывания для защиты от повторных ударов – и станет ясно, что автомобиль претендует на самые высшие оценки по безопасности.

За активную безопасность кроссовера отвечают электронные системы помощи водителю. Например, на трассе будут работать адаптивный круиз-контроль (ACC), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), автоматическое экстренное торможение (AEB), системы удержания в полосе (LDW, LDP, ELK). В городе крайне полезным окажется ассистент движения в пробке (TJA).

Чтобы всё было под контролем, камеры сверхвысокой четкости обеспечивают полный обзор вокруг автомобиля. Технические показатели выводятся на 8,88‑дюймовую цифровую панель, а изображения на 13,2‑дюймовый центральный высококонтрастный экран.

В ближайшее время журнал «За рулем» проведет тест-драйв JaecooJ6 и познакомит своих читателей с результатами.