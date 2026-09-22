Какие подержанные машины выбирают россияне

«Газпромбанк Автолизинг»: падение продаж б/у авто не затронуло китайские марки

Август 2026 года принес российскому вторичному авторынку спад: продажи легковых машин с пробегом уменьшились на 8% и составили 551 тыс. единиц. Китайские бренды, впрочем, общей тенденции не подчинились – 36,4 тыс. таких автомобилей сменили хозяев, а это на четверть больше августовского результата прошлого года. Данными поделились аналитики «Газпромбанк Автолизинга».

В масштабах всего рынка доля машин из КНР выглядит пока скромно – не выше 7%. Зато стоит зайти почти в любой салон, торгующий подержанными автомобилями, и заметно: на площадках китайских моделей становится все больше.

Три главных китайских бренда на вторичном рынке

Дилерские шоурумы по-прежнему держат ставку на Chery, Geely и Haval. По итогам августа первым осталось за Chery – 6,6 тыс. сделок. У Geely покупателей нашлось 6,4 тыс. Обе марки прибавили за год 8%, правда, внутри месяца их результаты просели на 3−4%. Разобраться в причинах такой динамики проще, если посмотреть на возрастную структуру и на модели, которые приносят выручку.

Например, у Chery сотнями продолжают уходить машины 7−10-летней давности – в первую очередь Tiggo T11 и Tiggo T4 первого поколения. Спрос на них за год просел на 12−15%, и этот спад неизбежно тянет вниз общие показатели бренда. Зато поклонникам марки теперь доступен выбор посвежее: кроссоверы, выпущенные в последние 2−3 года. Chery Tiggo 7 Pro Max разошелся в количестве 1,3 тыс. (+47% за год), Tiggo 4 Pro – 0,9 тыс. (+26%). Именно они формировали основу продаж новых Chery в 2022-2025 годах.

У Geely картина во многом похожая. Перепродажи кроссоверов Coolray (1,4 тыс., +23% за год) и Monjaro (1,3 тыс., +43%) держатся на высоком уровне – в основном это машины не старше 2023 года. Пользуются спросом и вседорожники Atlas выпуска 2018-2020 годов: больше половины сделок по этой модели пришлось именно на такой возраст. То же самое касается «паркетников» MK Cross (0,2 тыс., −20% за год) и Emgrand X7 (0,2 тыс., −17%).

Иначе обстоят дела у Haval – 5,8 тыс. сделок и рост на 43% за год. Здесь в обороте куда больше свежего товара. Самым продаваемым «китайцем» остался Haval Jolion (2,2 тыс., +49%), причем порядка 80% этих машин не старше 2023 года. Очень бодро, сразу на 115%, прибавляет самый доступный автомобиль марки – Haval M6 (0,7 тыс.).

Changan, Exeed, Omoda и другие китайские марки

От лидеров прочие китайские бренды по-прежнему отстают кратно, хотя у большинства динамика за год двузначная. Changan (2,6 тыс.) нарастил перепродажи почти на треть (+32%), наибольшим спросом пользуется кроссовер CS35 (0,5 тыс., +45%). У Exeed (1,8 тыс., +26%) локомотивом остается компактный LX (0,6 тыс., +43%), а у Omoda (1,6 тыс., +61%) хорошо раскупают C5 (1,2 тыс., +50%).

Tank и Jetour второй месяц подряд продают по тысяче машин. Во второй десятке брендов больше полутысячи перерегистраций набралось у BAIC, Bestune, Jetta, GAC, Li Auto и Jaecoo. Немного меньше сделок – у клиентов Voyah и JAC. Замыкают топ-20 Zeekr и Hongqi: по 0,3 тыс. перерегистраций.

Отрицательную динамику за год среди ведущих «китайцев» показали лишь двое – Lifan (1,5 тыс.; −20%) и Great Wall (0,9 тыс., −11%).

Доли рынка по странам и прогнозы экспертов

Если смотреть на вторичный рынок целиком, первенство удерживают японские марки – на них пришлось 27,3% сделок. Немцы за год слегка прибавили: с 13,1 до 13,5%. Корейские бренды, год назад занимавшие третье место, сейчас получили 13,1% рынка. А вот китайцы, обосновавшиеся на пятой строчке, свою долю увеличили с 4,9 до 6,6%.

Автомобильный эксперт Александр Ковалев полагает, что традиционные бренды, которые теснят новые «китайцы», сначала будут мигрировать из крупных городов в регионы и там постепенно растворяться на российских просторах. А машины из КНР первой волны, по его мнению, станут отвоевывать вторичный рынок по экспоненте.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал пиком роста вторичного рынка «китайцев» 2027−2028 годы – именно тогда массово начнут продаваться автомобили 2024−2025 годов выпуска, показавшие пиковые продажи новыми. «Доля “китайцев” на вторичке вырастет до 15−20% к концу 2028 года. К 2028−2029 годам китайские авто 2022−2023 гг. подойдут к пробегу 100−150 тыс. км, и начнется активный уход их в “серую” зону из-за дешевизны обслуживания. Это может привести к переизбытку предложения и обвалу цен на 3−4-летние машины, особенно у бюджетных брендов», – говорит он.

Собственник группы компаний «КМ/Ч» Иван Трандин обратил внимание, что средняя стоимость подержанной машины в августе держалась около 1,19 млн рублей. Для покупателя с ограниченным бюджетом китайский кроссовер трехлетнего возраста за 1,8−2,2 млн рублей, по его словам, нередко выглядит привлекательнее, чем свежая Lada или возрастная европейская иномарка.

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