Вечный дизель, полный привод, удобный салон — добротный «японец» по цене Нивы

Эксперт «За рулем» рассказал, что ждет владельца Mitsubishi Pajero IV с пробегом

Что делать, если нужна надежная полноприводная трехдверка, а Ниву брать не хочется? На этот вопрос отвечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Итак, новая базовая Niva Legend после модернизации стоит 1 199 000 рублей. Версия Драйв с кондиционером обойдется уже в 1,3 млн рублей. А за топ-комплектации Урбан и Black придется выложить 1 345 000 и 1 365 000 рублей соответственно.

Меж тем, за эти деньги можно найти другой легендарный внедорожник с трехдверным кузовом. Правда, он будет в почтенном возрасте – но со своими плюсами.

Один из вариантов, который рассматривает эксперт, – это Mitsubishi Pajero IV генерации. За миллион с небольшим можно подыскать довольно редкую трехдверную модификацию 2007-2008 года выпуска. Эксперт рекомендует обращать внимание на нижние кромки дверей – коррозия там появляется раньше всего. На вторичке сейчас есть машины с разными моторами – как бензиновыми, так и дизельными.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Турбодизель 3.2 объемом 4М41 попадается в двух версиях мощности — 165 и 190 л.с. Дизель получился исключительно надежным и при нормальном обслуживании спокойно выхаживает 400-500 тысяч км. Из слабых мест можно вспомнить про шкив коленчатого вала с резиновой муфтой. Лучше поменять его принудительно. Цепь ГРМ может износиться через 250 тысяч км. Раз в 50 тысяч км надо чистить ЕГР.

Как ни странно, с большим бензиновыми двигателем 3.8 мощностью 250 л.с. проблем больше. У ранних версий отмечены случаи проворота вкладышей коленвала. Также нередко ломаются заслонки во впускном коллекторе.

Пятиступенчатый автомат V5A51 в надежности почти не уступает дизелю.

Желательно почаще менять антифриз, ибо с годами он разъедает теплообменник. Обязательно нужно проверить датчик положения селектора.

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