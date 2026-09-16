Новая Niva Legend или... 3 классные альтернативы на вторичке

Эксперт Виноградов перечислил 3 достойных внедорожника по цене новой Нивы

Недавно классическая трехдверная Нива получила новый двигатель и еще кучу обновлений. И хотя ценник вырос меньше чем на 10%, общая стоимость автомобиля все равно кажется высокой. Даже с учетом того, что это самый дешевый полноприводник на рынке.

Базовая Нива обойдется в 1 199 000 рублей. Если хочется кондиционер, то придется отдать 1,3 миллиона за версию Драйв. Топовые же Урбан и Урбан Black обойдутся в 1 345 000 и 1 365 000 рублей соответственно.

Но это если говорить о новых автомобилях. А что насчет вторички? Есть ли прямые аналоги Ниве по той же цене? С отличной проходимостью, трехдверным кузовом и с такой же легендарной историей?

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Третье место — Jeep Wrangler

Настоящая легенда — Jeep Wrangler. Вместо новой Нивы можно подыскать Wrangler второго поколения с индексом TJ 1999-2002 года выпуска. Дизелей у Рэнглера не было, только бензиновые двигатели с четырьмя и шестью цилиндрами.

Базовая «четверка» ЕРЕ объемом 2,5 литра выдает 121 л.с. Простой и одновременно очень надежный агрегат с чугунным блоком. И большинство проблем, с которыми можно столкнуться, вызваны естественным возрастом.

Одна из редких болячек – это течь заднего сальника коленвала. Эта же проблема характерна для старшего двигателя – рядной четырехлитровой «шестерки» ERH мощностью 178 л.с. У нее обязательно нужно проверить ГБЦ в районе третьего и четвертого цилиндра. Порой там появляются трещины.

Также трещины появляются и во выпускном коллекторе. Виной тому просевшая опора двигателя. Здоровьем не отличается бензонасос и реле элетровентилятора. С трехступенчатым автоматом 32RH, если в нем вовремя меняли жидкость, проблем быть не должно. Для замены нужно восемь литров жидкости Mopar ATF+4. Есть машины и с вечной механической коробкой.

Второе место — Mitsubishi Pajero

За миллион с небольшим можно подыскать трехдверный Mitsubishi Pajero четвертого поколения 2007-2008 года выпуска. На рынке встречаются автомобили с разными двигателями – как бензиновыми, так и дизельными.

Турбодизель 3.2 объемом 4М41 попадается в двух версиях мощности — 165 и 190 л.с. Дизель получился исключительно надежным и при нормальном обслуживании спокойно выхаживает 400-500 тысяч км. Из слабых мест можно вспомнить про шкив коленчатого вала с резиновой муфтой. Лучше поменять его принудительно. Цепь ГРМ может износиться через 250 тысяч км. Раз в 50 тысяч км надо чистить ЕГР.

Как ни странно, с большим бензиновыми двигателем 3.8 мощностью 250 л.с. проблем больше. У ранних версий отмечены случаи проворота вкладышей коленвала. Также нередко ломаются заслонки во впускном коллекторе.

Пятиступенчатый автомат V5A51 в надежности почти не уступает дизелю.

Желательно почаще менять антифриз, ибо с годами он разъедает теплообменник. Обязательно нужно проверить датчик положения селектора.

Первое место — Suzuki Jimny

«Джимник» во всех смыслах ближе всего к нашей Ниве. В том числе он самый доступный. За миллион с небольшим можно найти автомобиль 2013-2016 года выпуска.

Главный недостаток в системе полного привода на фоне Нивы — он не постоянный.

Передний мост подключается жестко, что накладывает ограничения на использование полного привода на скользкой дороге. Учитывая небольшие габариты, высокий центр тяжести и крохотную базу, ездить на заднем приводе по зимней трассе неприятно.

Зато с надежностью полный порядок! Если не считать японских версий с правым рулем и мотором 0,66 литра, то двигатель у Suzuki только один. Это 1,3-литровый бензиновый атмосферник мощностью 85 л.с.

Двигатель М13А простой в обслуживании и обладает отменным здоровьем, несмотря на небольшой объем. При осмотре нужно проверить цвет выхлопа. Нередко на больших пробегах пробивает прокладку ГБЦ. Также с возрастом появляется масложор. С этим придется смириться.

Цепь ГРМ очень надежна и редко требует внимания раньше 250 тысяч км.

На рынке встречаются машины с механикой и с четырехступенчатым автоматом. Гидромеханика Aisin TW-40E обладает отменным здоровьем и при этом проста в ремонте. Рабочую жидкость нужно менять каждые 80 тысяч км. А в качестве масла используется обычный Dexron III.

Какой внедорожник выбрать?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– По цене новой Нивы вполне можно найти другой легендарный трехдверный внедорожник. Но в любом случае аналог будет в почтенном возрасте. Даже маленький Джимни – старше десяти лет.

Так что выходит, что прямых конкурентов даже на вторичке у нашей Нивы пока нет.

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