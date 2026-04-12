«Рафик» как предчувствие: едем на минивэне из СССР
12 апреля
«Рафик» как предчувствие: едем на минивэне из СССР
Новый Tiggo 7L представлен в Китае по цене от $10 900
Tiggo 7L – удлиненный кроссовер с мощными...

Новый Tiggo 7L представлен в Китае по цене от $10 900

Tiggo 7L – удлиненный кроссовер с мощными моторами и 15,6-дюймовым дисплеем

Китайская Chery сделала неожиданный ход на автомобильном рынке, официально представив 8 апреля новую удлиненную версию популярного кроссовера.

Модель под названием Tiggo 7L поступила в продажу вместе с обновленным стандартным Tiggo 7, и главная интрига заключается в цене: стартовая стоимость новинки составляет в пересчете с юаней около 10 900 долларов США (854 тыс. руб.).

Внешне Tiggo 7L легко отличить по массивной V-образной решетке радиатора, узким светодиодным фарам и элегантной линии «парящей» крыши.

Но главное отличие спрятано в габаритах: длина машины достигла 4655 мм, а колёсная база выросла до внушительных 2720 мм. Для сравнения, обычный Tiggo 7 заметно короче – его длина составляет 4530 мм. Таким образом, «семиместная» L-версия предлагает значительно больше простора для задних пассажиров.

Tiggo 7L
Tiggo 7L

Покупатели могут взять автомобиль с базовым 1.5-литровым турбодвигателем мощностью 156 л.с., либо с 1.6-литровым агрегатом, выдающим уже 200 сил (147 кВт). Оба мотора работают в паре с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. При этом стандартный Tiggo 7 довольствуется только полуторалитровым 156-сильным мотором и вариатором.

Tiggo 7L
Tiggo 7L

Водителя и пассажиров встречает 15,6-дюймовый планшет мультимедиа и отдельная 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Поддержка Apple CarPlay и Huawei HiCar решает все вопросы со смартфонами.

За безопасность отвечают семь подушек и целый набор электронных помощников уровня L2, включая автоторможение и адаптивный круиз-контроль.

Tiggo 7
Tiggo 7

Цены на обычный Tiggo 7 стартуют с отметки 9 650 долларов (756 тыс. рублей), что делает семейство одним из самых доступных в классе.

Алексеева Елена
12.04.2026 
Фото:Chery
