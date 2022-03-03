Suzuki не будет поставлять в Россию автомобили и мотоциклы (Обновлено)

Отмечается, что такое решение было принято из-за экономических санкций, введенных в отношении РФ.

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Японский автомобильный концерн Suzuki принял решение остановить поставки в Россию автомобилей и мотоциклов, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное агентство Kyodo.

До сих пор компания продавала в России исключительно машины сегмента SUV. Это кроссоверы Vitara, рекомендованная розничная цена которой составляла 1 669 000 рублей, SX4 — от 1 819 000 рублей и внедорожник Jimny — от 1 919 000 рублей.

Мотоциклы на нашем рынке предлагают четырех моделей:

V-STROM 1050XT — 1 369 900 руб.

V-STROM 1050 — 1 159 900 руб.

V-STROM 650XT ABS — 829 900 руб.

V-STROM 650 ABS — 779 900 руб.



В то же время ООО «Сузуки Мотор Рус» прокомментировало ситуацию следующим образом: «На текущий момент склад дилеров позволяет удовлетворить клиентский спрос на автомобили на ближайшие 2–3 месяца. Также складской запас запасных частей обеспечивает бесперебойную работу по сервисному обслуживанию клиентов Suzuki. Таким образом, все операции между дилерами и дистрибьютором проводятся в стандартном режиме, процессы работают в полной мере согласно внутренним регламентам. При появлении новой информации уведомим дополнительно».

Крупнейший автомобильный концерн в мире Toyota Motor также приостановил производство в России.

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