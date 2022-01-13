Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — журнал За рулем

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Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

Компания Suzuki называет S‑Cross полностью новым автомобилем, хотя на самом деле это глубокая модернизация машины образца 2013 года, которая продается в России как SX4.

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Платформа и каркас кузова Suzuki SX4 в S-Кроссе остались неизменными. И все же дизайнеры и инженеры изрядно потрудились. Автомобиль стал более угловатым, «внедорожным». Передняя часть визуально утяжелилась и стала выше. Но внешние размеры не изменились: 4300×1785×1585 мм при колесной базе 2600 мм. В европейской спецификации базовая машина сбросила 60 кг и теперь укладывается в 1,2 т.

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

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Интерьер тоже выдает родство с предшественником. Создатели решили не менять руль, дверные карты, центральную консоль. Не стали придумывать электронную комбинацию приборов или менять ручник на кнопочный.

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)Салон обновили, сделав новую верхнюю часть приборной панели — с отдельно стоящим медиадисплеем. В нем девять дюймов по диагонали, есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.
Салон обновили, сделав новую верхнюю часть приборной панели — с отдельно стоящим медиадисплеем. В нем девять дюймов по диагонали, есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

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В Европе с прошлого года на Suzuki SX4 остался только мотор 1.4 турбо мощностью 129 сил. Он же перешел на новую машину. Мягкогибридная надстройка добавляет на разгоне до 14 л.с. Коробки передач — механика или 6‑ступенчатый автомат. В следующем году обещаны подзаряжаемые гибриды, умеющие ездить только на электричестве.

В России новый SX4 ждут во втором квартале 2022 года. Конкретики пока нет, но силовые агрегаты — атмосферник 1.6 и турбомотор 1.4 — у нас наверняка не изменятся. Уходящая модель стоит 1,8–2,3 млн рублей.

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Фото: Suzuki

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

Компания Suzuki называет S‑Cross полностью новым автомобилем, хотя на самом деле это глубокая модернизация машины образца 2013 года, которая продается в России как SX4.

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306531Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306530Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306532Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)
Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

Компания Suzuki называет S‑Cross полностью новым автомобилем, хотя на самом деле это глубокая модернизация машины образца 2013 года, которая продается в России как SX4.

Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306530Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306531Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!) — фото 1306532Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)
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