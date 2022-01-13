Новый японский кроссовер (но вы его наверняка знаете!)

Компания Suzuki называет S‑Cross полностью новым автомобилем, хотя на самом деле это глубокая модернизация машины образца 2013 года, которая продается в России как SX4.

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Платформа и каркас кузова Suzuki SX4 в S-Кроссе остались неизменными. И все же дизайнеры и инженеры изрядно потрудились. Автомобиль стал более угловатым, «внедорожным». Передняя часть визуально утяжелилась и стала выше. Но внешние размеры не изменились: 4300×1785×1585 мм при колесной базе 2600 мм. В европейской спецификации базовая машина сбросила 60 кг и теперь укладывается в 1,2 т.

Интерьер тоже выдает родство с предшественником. Создатели решили не менять руль, дверные карты, центральную консоль. Не стали придумывать электронную комбинацию приборов или менять ручник на кнопочный.

Салон обновили, сделав новую верхнюю часть приборной панели — с отдельно стоящим медиадисплеем. В нем девять дюймов по диагонали, есть поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

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В Европе с прошлого года на Suzuki SX4 остался только мотор 1.4 турбо мощностью 129 сил. Он же перешел на новую машину. Мягкогибридная надстройка добавляет на разгоне до 14 л.с. Коробки передач — механика или 6‑ступенчатый автомат. В следующем году обещаны подзаряжаемые гибриды, умеющие ездить только на электричестве.

В России новый SX4 ждут во втором квартале 2022 года. Конкретики пока нет, но силовые агрегаты — атмосферник 1.6 и турбомотор 1.4 — у нас наверняка не изменятся. Уходящая модель стоит 1,8–2,3 млн рублей.

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Фото: Suzuki