Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

«За рулем» выяснил, какие модели выйдут на российский авторынок в наступившем году.

О новинках АВТОВАЗа, «Ауруса» и Renault мы рассказали тут.

Новые «китайцы» в России

Материалы по теме
Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не только

Осмелевшие и набравшие авторитета китайские производители уже не дают откровенно демпинговых цен. Их автомобили стали лучше, но стоят почти как корейские!

Условно доступными обещают стать Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35.

Компактный Exeed LX будет стоить около 2 млн рублей — учитывая, что среднеразмерный TXL ушел за 2,5 млн, а флагман VX стартует с 3,3 млн. Новинки от марок Geely и Haval тоже будут играть не в бюджетном сегменте.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)Рамный внедорожник Mu-X обещает стать не слишком дорогим.
Рамный внедорожник Mu-X обещает стать не слишком дорогим.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)Haval Dargo будет подороже Джолиона и, возможно, даже дороже, чем F7. Но вряд ли провалится: марку успели полюбить в России.
Haval Dargo будет подороже Джолиона и, возможно, даже дороже, чем F7. Но вряд ли провалится: марку успели полюбить в России.

Материалы по теме
Вынужденная мера: премия инспекторам ГИБДД за выполнение плана по штрафамШтрафы привяжут к прожиточному минимуму или к инфляции — что лучше?Эксперт рассказал, как россияне могут зарабатывать на мусоре

Kia Sportage и другие «кроссы»

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Ряды среднеразмерных паркетников могут освежиться благодаря выходу новых поколений кроссоверов Mitsubishi Outlander и Nissan X‑Trail. Оба входят в российский топ‑25 по продажам. Хотя их приезд в 2022 году к нам под вопросом.


А вот Kia Sportage точно появится — чтобы с новыми силами биться за лидерство в классе с Тигуаном и RAV4.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)Kia Sportage выглядит не менее футуристично, нежели вышедший чуть раньше Hyundai Tucson. Покупателей это не отпугнет — стильная машина.
Kia Sportage выглядит не менее футуристично, нежели вышедший чуть раньше Hyundai Tucson. Покупателей это не отпугнет — стильная машина.

Skoda укрепит позиции двумя рестайлинговыми кроссоверами. Обновленный Kodiaq успел показаться россиянам до конца года, а чуть позже за ним последует Karoq, получивший в ходе обновления, среди прочего, матричные LED-фары.


Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Материалы по теме
6 китайских кроссоверов, за которыми выстроится очередь

Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder готовятся к приезду в Россию. Оба будут импортироваться. Даже Pathfinder при наличии завода Nissan под Питером будут везти к нам из США.


Пикапы

Поклонников пикапов ждут две новинки. DFM Rich уже сертифицируется, но товарное имя модели поменяется. Пикап JAC T8 Pro должен был добраться до нас еще в 2021 году, но всё пошло кувырком. Ждем в 2022‑м.


Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)Hyundai Staria — минивэн с космическим дизайном. Такие уже ввозят в Россию частники и серые дилеры. Спрос невелик, но стабилен.
Hyundai Staria — минивэн с космическим дизайном. Такие уже ввозят в Россию частники и серые дилеры. Спрос невелик, но стабилен.

Премиум

Обилие новинок в «премиуме» неизменно. Пока не собираются вымирать бензиновые спорткары, а потому на подходе многочисленные «эмки», «эр-эски» и AMG. Причем последний бренд осваивает и чистое электричество, готовя свой вариант флагмана Mercedes EQS.


Электромобили не обходят Россию стороной. Мы специально выделили их цветом в таблице: если прогнозы сбудутся, у нас станет на десяток «зеленых» моделей больше. Это много!


Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Пионерами электрификации выступили премиальные марки. В числе российских новинок 2022 года — BMW i4, Audi e‑tron GT и Mercedes EQE. Все они станут не первыми электромобилями этих брендов на российском рынке.


Да, почти все они из люксового сегмента, а потому дорогие. Точнее, невероятно дорогие — потому что просто дорогими будут корейские Ioniq 5 и Kia EV6. Но всё равно замечательно, что новинки такого рода к нам везут — вопреки отмене нулевых пошлин.


Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)За «массовый» сегмент электрокаров в России будут отвечать Ioniq 5 («электрический» суббренд Hyundai) и Kia EV6. Машины могут появиться в сервисе подписки: арендовать инновационную вещь на пробу проще, чем покупать её за несколько миллионов.
За «массовый» сегмент электрокаров в России будут отвечать Ioniq 5 («электрический» суббренд Hyundai) и Kia EV6. Машины могут появиться в сервисе подписки: арендовать инновационную вещь на пробу проще, чем покупать её за несколько миллионов.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)


Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Если вы не готовы пока электрифицироваться, для вас есть классика с ДВС: седан Genesis G90, Jeep Grand Cherokee в стандартной и удлиненной версиях, гигантские Range Rover и Lexus LX. Это не считая других премьер, более мелкого масштаба.


***

Думаю, многие предпочли бы остаться на годик-другой вообще без новинок — лишь бы перестали расти цены и масштабы дилерской наглости. Увы, ждать этого в наступившем году не стоит. Даже массовые машины для многих потенциальных покупателей останутся лишь мечтой.




Фото: фирмы-производители

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

«За рулем» выяснил, какие модели выйдут на российский авторынок в наступившем году.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302819Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302818Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302817Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302816Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302823Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302822Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302821Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302820Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302827Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302826Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302815Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)
Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

«За рулем» выяснил, какие модели выйдут на российский авторынок в наступившем году.

Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302817Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302818Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302815Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302819Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302820Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302816Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302822Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302823Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302821Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302826Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только) — фото 1302827Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)
Наше новое видео
Как улучшить Ларгус 2021? Чек-лист для владельцев
4 причины купить «каблук» вместо кроссовера (и две этого не делать)
Универсалы от 1,2 млн рублей: супертест «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров908
Оцените материал
1:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: