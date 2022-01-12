Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не только

Осмелевшие и набравшие авторитета китайские производители уже не дают откровенно демпинговых цен. Их автомобили стали лучше, но стоят почти как корейские!

Условно доступными обещают стать Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35.

Компактный Exeed LX будет стоить около 2 млн рублей — учитывая, что среднеразмерный TXL ушел за 2,5 млн, а флагман VX стартует с 3,3 млн. Новинки от марок Geely и Haval тоже будут играть не в бюджетном сегменте.

Haval Dargo будет подороже Джолиона и, возможно, даже дороже, чем F7. Но вряд ли провалится: марку успели полюбить в России.

Штрафы привяжут к прожиточному минимуму или к инфляции — что лучше?

Ряды среднеразмерных паркетников могут освежиться благодаря выходу новых поколений кроссоверов Mitsubishi Outlander и Nissan X‑Trail. Оба входят в российский топ‑25 по продажам. Хотя их приезд в 2022 году к нам под вопросом.





А вот Kia Sportage точно появится — чтобы с новыми силами биться за лидерство в классе с Тигуаном и RAV4.

Kia Sportage выглядит не менее футуристично, нежели вышедший чуть раньше Hyundai Tucson. Покупателей это не отпугнет — стильная машина.

Skoda укрепит позиции двумя рестайлинговыми кроссоверами. Обновленный Kodiaq успел показаться россиянам до конца года, а чуть позже за ним последует Karoq, получивший в ходе обновления, среди прочего, матричные LED-фары.

Материалы по теме 6 китайских кроссоверов, за которыми выстроится очередь

Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder готовятся к приезду в Россию. Оба будут импортироваться. Даже Pathfinder при наличии завода Nissan под Питером будут везти к нам из США.

Пикапы

Поклонников пикапов ждут две новинки. DFM Rich уже сертифицируется, но товарное имя модели поменяется. Пикап JAC T8 Pro должен был добраться до нас еще в 2021 году, но всё пошло кувырком. Ждем в 2022‑м.

Hyundai Staria — минивэн с космическим дизайном. Такие уже ввозят в Россию частники и серые дилеры. Спрос невелик, но стабилен.

Премиум

Обилие новинок в «премиуме» неизменно. Пока не собираются вымирать бензиновые спорткары, а потому на подходе многочисленные «эмки», «эр-эски» и AMG. Причем последний бренд осваивает и чистое электричество, готовя свой вариант флагмана Mercedes EQS.





Электромобили не обходят Россию стороной. Мы специально выделили их цветом в таблице: если прогнозы сбудутся, у нас станет на десяток «зеленых» моделей больше. Это много!

Пионерами электрификации выступили премиальные марки. В числе российских новинок 2022 года — BMW i4, Audi e‑tron GT и Mercedes EQE. Все они станут не первыми электромобилями этих брендов на российском рынке.





Да, почти все они из люксового сегмента, а потому дорогие. Точнее, невероятно дорогие — потому что просто дорогими будут корейские Ioniq 5 и Kia EV6. Но всё равно замечательно, что новинки такого рода к нам везут — вопреки отмене нулевых пошлин.

За «массовый» сегмент электрокаров в России будут отвечать Ioniq 5 («электрический» суббренд Hyundai) и Kia EV6. Машины могут появиться в сервисе подписки: арендовать инновационную вещь на пробу проще, чем покупать её за несколько миллионов.





Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Если вы не готовы пока электрифицироваться, для вас есть классика с ДВС: седан Genesis G90, Jeep Grand Cherokee в стандартной и удлиненной версиях, гигантские Range Rover и Lexus LX. Это не считая других премьер, более мелкого масштаба.





***

Думаю, многие предпочли бы остаться на годик-другой вообще без новинок — лишь бы перестали расти цены и масштабы дилерской наглости. Увы, ждать этого в наступившем году не стоит. Даже массовые машины для многих потенциальных покупателей останутся лишь мечтой.





Фото: фирмы-производители