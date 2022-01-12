Автокалендарь 2022: все новые кроссоверы (и не только)

О новинках АВТОВАЗа, «Ауруса» и Renault мы рассказали тут.
Новые «китайцы» в России
Осмелевшие и набравшие авторитета китайские производители уже не дают откровенно демпинговых цен. Их автомобили стали лучше, но стоят почти как корейские!
Условно доступными обещают стать Chery Tiggo 4 Pro и Changan CS35.
Компактный Exeed LX будет стоить около 2 млн рублей — учитывая, что среднеразмерный TXL ушел за 2,5 млн, а флагман VX стартует с 3,3 млн. Новинки от марок Geely и Haval тоже будут играть не в бюджетном сегменте.
Kia Sportage и другие «кроссы»
Ряды среднеразмерных паркетников могут освежиться благодаря выходу новых поколений кроссоверов Mitsubishi Outlander и Nissan X‑Trail. Оба входят в российский топ‑25 по продажам. Хотя их приезд в 2022 году к нам под вопросом.
А вот Kia Sportage точно появится — чтобы с новыми силами биться за лидерство в классе с Тигуаном и RAV4.
Skoda укрепит позиции двумя рестайлинговыми кроссоверами. Обновленный Kodiaq успел показаться россиянам до конца года, а чуть позже за ним последует Karoq, получивший в ходе обновления, среди прочего, матричные LED-фары.
Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder готовятся к приезду в Россию. Оба будут импортироваться. Даже Pathfinder при наличии завода Nissan под Питером будут везти к нам из США.
Пикапы
Поклонников пикапов ждут две новинки. DFM Rich уже сертифицируется, но товарное имя модели поменяется. Пикап JAC T8 Pro должен был добраться до нас еще в 2021 году, но всё пошло кувырком. Ждем в 2022‑м.
Премиум
Обилие новинок в «премиуме» неизменно. Пока не собираются вымирать бензиновые спорткары, а потому на подходе многочисленные «эмки», «эр-эски» и AMG. Причем последний бренд осваивает и чистое электричество, готовя свой вариант флагмана Mercedes EQS.
Электромобили не обходят Россию стороной. Мы специально выделили их цветом в таблице: если прогнозы сбудутся, у нас станет на десяток «зеленых» моделей больше. Это много!
Пионерами электрификации выступили премиальные марки. В числе российских новинок 2022 года — BMW i4, Audi e‑tron GT и Mercedes EQE. Все они станут не первыми электромобилями этих брендов на российском рынке.
Да, почти все они из люксового сегмента, а потому дорогие. Точнее, невероятно дорогие — потому что просто дорогими будут корейские Ioniq 5 и Kia EV6. Но всё равно замечательно, что новинки такого рода к нам везут — вопреки отмене нулевых пошлин.
Если вы не готовы пока электрифицироваться, для вас есть классика с ДВС: седан Genesis G90, Jeep Grand Cherokee в стандартной и удлиненной версиях, гигантские Range Rover и Lexus LX. Это не считая других премьер, более мелкого масштаба.
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Думаю, многие предпочли бы остаться на годик-другой вообще без новинок — лишь бы перестали расти цены и масштабы дилерской наглости. Увы, ждать этого в наступившем году не стоит. Даже массовые машины для многих потенциальных покупателей останутся лишь мечтой.
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Фото: фирмы-производители