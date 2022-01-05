Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не только — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не только

Эти автомобили появятся в продаже в России в 2022 году.

Дефицит микрочипов, магния, проблемы с логистикой, простои заводов... — ждать, что в 2022 году автопром полностью выздоровеет, не приходится, да и делать прогнозы стало сложнее. Но «За рулем» обобщил заявления автопроизводителей и подготовил свой традиционный календарь новинок.

АВТОВАЗ

Материалы по теме
Столицы или регионы: где дилеры накручивают больше? Мы проверили

Тольяттинцы уже обновили большую часть своей гаммы: обе Нивы, Ларгус и Гранту. На очереди — рестайлинг Весты.

Мы надеялись увидеть обновленную Весту еще в 2020 году, затем в 2021‑м… Но продажи начнутся лишь весной. И это главная «рыночная» премьера года — слово «бюджетная» мы уже употреблять боимся. За 2021‑й ценники на Лады переписывали семь раз. Веста подорожала в общей сложности на 23% и закончила 2021 год со стартовой ценой 836 тысяч рублей. В реальности ее не купить дешевле миллиона.

После рестайлинга у Весты будут светодиодные фары, продвинутый медиакомплекс и другие приятные мелочи. Очевидно, что и цены подрастут.

Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не толькоРестайлинговая Лада Веста — ключевая новинка года. Стоимость «базы» в прайс-листе рискует подойти вплотную к 900 тысячам.
Рестайлинговая Лада Веста — ключевая новинка года. Стоимость «базы» в прайс-листе рискует подойти вплотную к 900 тысячам.

Материалы по теме
Новая Лада Веста — что о ней думают автомобилисты?

XRAY вышел на рынок на полгода позже Весты, но в 2022 году мы бы на обновление и не рассчитывали. Кроссовер очень плохо продается, и рестайлинг позиций не улучшит. А раз так, зачем тратиться? Не удивимся, если XRAY уйдет со сцены в нынешнем виде.

УАЗ

Глава УАЗа Адиль Ширинов недавно заявил, что завод прекратил работу над всеми новыми проектами. Нет денег, нет перспектив. При таком подходе нынешним внедорожникам жить на конвейере до тех пор, пока спрос окончательно не сойдет на нет. Но кто же знает, когда это случится?

Аурус

Материалы по теме
Принять участие в розыгрыше автомобилей

Аурус весной рассчитывает показать серийный внедорожник Комендант.

Гамма Сената сформирована и включает в себя седан в двух вариантах длины, лимузин, кабриолет и похоронный Лафет.

Минивэн Арсенал в серию не пойдет как неперспективный с рыночной точки зрения. А вот на Комендант должна прийтись львиная доля спроса.

Renault

Материалы по теме
Конкурент Vesta Cross от Renault — новый Logan Stepway замечен в России

Седаны и кроссоверы В‑класса дружно обновились за последние два года — «старых» моделей на рынке практически не осталось. Исключение — Renault Logan и Sandero.


Летом в Тольятти должны начать сборку машин нового поколения. Кузов и интерьер — совершенно иные. Атмосферники 1.6 в гамме останутся, к ним добавится новый агрегат — скорее всего, турбомотор — 1.0 или 1.3, знакомый по кроссоверам Renault.


Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не толькоRenault Logan и Sandero сейчас немного дороже Весты, но доступнее Kia Rio и иже с ним. Скорее всего, этот расклад сохранится и впредь. Судя по шпионским снимкам, передняя часть российских Логана и Сандеро будет оформлена в стиле турецкой модели Renault Taliant, а не европейского Логана.
Renault Logan и Sandero сейчас немного дороже Весты, но доступнее Kia Rio и иже с ним. Скорее всего, этот расклад сохранится и впредь. Судя по шпионским снимкам, передняя часть российских Логана и Сандеро будет оформлена в стиле турецкой модели Renault Taliant, а не европейского Логана.

Chevrolet

Появление небольшого паркетника Chevrolet Tracker вилами по воде писано. Уж слишком сложна цепочка: из Узбекистана через досборку в Казахстане — и в Россию. Цена может оказаться выше, чем у бестселлеров класса. Кому тогда он будет нужен — с мизерной дилерской сетью и большими шансами на очередной уход бренда с нашего рынка?



Календарь автоновинок 2022 года здесь.


Про кроссоверы, которые появятся в продаже у отечественных дилеров в этом году, мы еще расскажем. Заходите почаще!


Фото: «За рулем» и фирмы-автопроизводители

Наше новое видео
Какие дворники выбрать для авто?
Skoda Octavia с пробегом: rак выбрать и не пожалеть
Hyundai Creta на вторичке — 3 (главных) проблемы, о которых нужно знать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров1321
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: