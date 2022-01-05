Автокалендарь 2022: все новинки АВТОВАЗа и не только

Дефицит микрочипов, магния, проблемы с логистикой, простои заводов... — ждать, что в 2022 году автопром полностью выздоровеет, не приходится, да и делать прогнозы стало сложнее. Но «За рулем» обобщил заявления автопроизводителей и подготовил свой традиционный календарь новинок.
АВТОВАЗ
Тольяттинцы уже обновили большую часть своей гаммы: обе Нивы, Ларгус и Гранту. На очереди — рестайлинг Весты.
Мы надеялись увидеть обновленную Весту еще в 2020 году, затем в 2021‑м… Но продажи начнутся лишь весной. И это главная «рыночная» премьера года — слово «бюджетная» мы уже употреблять боимся. За 2021‑й ценники на Лады переписывали семь раз. Веста подорожала в общей сложности на 23% и закончила 2021 год со стартовой ценой 836 тысяч рублей. В реальности ее не купить дешевле миллиона.
После рестайлинга у Весты будут светодиодные фары, продвинутый медиакомплекс и другие приятные мелочи. Очевидно, что и цены подрастут.
XRAY вышел на рынок на полгода позже Весты, но в 2022 году мы бы на обновление и не рассчитывали. Кроссовер очень плохо продается, и рестайлинг позиций не улучшит. А раз так, зачем тратиться? Не удивимся, если XRAY уйдет со сцены в нынешнем виде.
УАЗ
Глава УАЗа Адиль Ширинов недавно заявил, что завод прекратил работу над всеми новыми проектами. Нет денег, нет перспектив. При таком подходе нынешним внедорожникам жить на конвейере до тех пор, пока спрос окончательно не сойдет на нет. Но кто же знает, когда это случится?
Аурус
Аурус весной рассчитывает показать серийный внедорожник Комендант.
Гамма Сената сформирована и включает в себя седан в двух вариантах длины, лимузин, кабриолет и похоронный Лафет.
Минивэн Арсенал в серию не пойдет как неперспективный с рыночной точки зрения. А вот на Комендант должна прийтись львиная доля спроса.
Renault
Седаны и кроссоверы В‑класса дружно обновились за последние два года — «старых» моделей на рынке практически не осталось. Исключение — Renault Logan и Sandero.
Летом в Тольятти должны начать сборку машин нового поколения. Кузов и интерьер — совершенно иные. Атмосферники 1.6 в гамме останутся, к ним добавится новый агрегат — скорее всего, турбомотор — 1.0 или 1.3, знакомый по кроссоверам Renault.
ChevroletПоявление небольшого паркетника Chevrolet Tracker вилами по воде писано. Уж слишком сложна цепочка: из Узбекистана через досборку в Казахстане — и в Россию. Цена может оказаться выше, чем у бестселлеров класса. Кому тогда он будет нужен — с мизерной дилерской сетью и большими шансами на очередной уход бренда с нашего рынка?
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