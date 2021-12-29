7 самых ярких автоновинок 2021 года

Кроссовер с чересчур смелым дизайном, самый дорогой «китаец», высокотехнологичный шедевр на колесах… - А вам какие премьеры уходящего года больше всего запомнились?

Hyundai Creta: смелый дизайн

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Все без исключения свежие модели Hyundai отличаются необычным дизайном. Но художники, рисовавшие новую Крету, явно перестарались, стремясь сделать ее заметной в потоке.

Спасает машину заработанная за годы репутация и оставшееся традиционным оформление интерьера. Плюс обилие высокотехнологичных опций. Так, адаптивный «круиз» в сегменте большая редкость, а панорамную крышу и камеры контроля мертвых зон не предлагает вообще никто.

В мире уже существует Creta с передком в стиле старшего кроссовера Tucson. Не исключено, что такой вариант появится у нас, если спрос пойдет вниз.

Haval Jolion: амбиции лидера

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Марка Haval в ноябре стала восьмой по продажам в России, а по итогам 11 месяцев — десятой. Ее модели расходятся лучше, чем УАЗы и Mitsubishi. И когда она объявила о выходе потенциального лидера продаж — модели Jolion, покупатели оживились.

Предпосылок у Джолиона стать абсолютным лидером две: доступная цена и принадлежность к популярному кроссоверному классу В. И в ноябре Jolion оказался уже на 11-м месте среди всех продаваемых моделей. Впереди из кроссоверов-конкурентов — только Creta и Duster. Пока? Следующий год покажет.

Exeed VX: самый дорогой «китаец»

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Пятиметровый кроссовер премиального суббренда Chery стоит 3,3–3,6 млн рублей. Он обставил по цене прежних лидеров из Китая: минивэн GAC GN8, рамный внедорожник Haval H9, кросс-купе Geely Tugella.

Просторная для семерых взрослых машина с мощным 249-сильным турбомотором стоит особняком от земляков. В дизайне прослеживаются черты нового Ленд Крузера. Не иначе, Exeed VX адресован тем, кто мечтает о «Крузаке», но не может себе позволить. Дополнительные плюсы этого «китайца» — семилетняя гарантия, полный привод и неплохое оснащение.

Mercedes-Benz S-класса: сгусток технологий

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Каждый новый флагманский седан Мерседеса — это новые ориентиры для конкурентов. Если выложить все его высокотехнологичные фишки — читать устанете. Остановимся на самых примечательных.

При угрозе бокового столкновения пневмоподвеска приподнимает кузов, чтобы удар принял на себя прочный порог. Впервые предлагаются фронтальные подушки безопасности для второго ряда сидений. В матричных LED-фарах по 1,3 млн микрозеркал, формирующих световой пучок.

Можно выбрать классические или выдвижные внешние дверные ручки. Центральный дисплей ориентирован вертикально, что визуально увеличивает его диагональ. Хотя она по современным меркам не рекордная — 12,8 дюйма. Цифровая приборка умеет становиться трехмерной, а на проекционном дисплее есть функция дополненной реальности.

Kia Carnival: новый кроссвэн

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Занятный маркетинговый ход: придумать новый класс автомобилей специально под модель-новинку. Так для Карнивала ввели термин «кроссвэн».

Кроссоверная составляющая весьма условная. Пусть клиренс в 182 мм неплох, но колесная база почти 3,1 м сразу ставит крест на съезде с асфальта. Платформа взята от Kia Sorento, но полного привода нет.

А вот как вэн Carnival шикарен. При трех рядах в салоне остается много места для багажа. Есть комплектация с раздельными креслами второго ряда повышенной комфортности — с оттоманками и вентиляцией. Особенно ценно, что из всех больших вэнов на российском рынке только Carnival заточен под семейное использование. Остальные излишне утилитарны или, напротив, чрезмерно роскошны и метят в бизнес-шаттлы.

Toyota Land Cruiser 300: я — легенда

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Тойоту россияне очень любят, а Land Cruiser — особенно. Поэтому выход нового «Крузака» — всегда событие. Тем более, что предыдущая смена поколения произошла аж 14 лет назад.

Во «внедорожных» комплектациях стоят три блокировки дифференциалов. Причем задействовать их можно в произвольном порядке. Фары доросли до матричной технологии, которая в прошлой генерации была положена только люксовому собрату Lexus LX. Моторы V8 уступили место «шестеркам» с двойным наддувом: бензиновой мощностью 415 л.с. и дизельной 299 л.с. Но главное — харизма. За что его любят и покупают.

Berlingo, Partner, Combo: на удивление доступные

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Из «каблучков» (грузовых и пассажирских) в России можно купить или аскетичный Ларгус за миллион, или дорогущий Volkswagen Caddy: с опциями — под четыре миллиона. Теперь нишу посередине заняли три близнеца, отличающиеся только эмблемами: Citroen Berlingo Multispace, Peugeot Partner Crossway и Opel Combo Life.

Стоят они в пассажирском исполнении благодаря калужской сборке 1,34–1,63 млн рублей. Комплектации без изысков, но всё необходимое есть. Два двигателя, бензиновый атмосферник и турбодизель, — проверенные и надежные. Для «бензинки» можно заказать автоматическую коробку. Полного привода нет, но предусмотрена система перераспределения тяги между передними колесами, которая (мы проверяли) работает эффективно.

Номинанты Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» 2022 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2021 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. Hyundai Creta, Haval Jolion, Exeed VX, Mercedes-Benz S-класса, Kia Carnival, Toyota Land Cruiser 300, Citroen Berlingo Multispace, Peugeot Partner Crossway и Opel Combo Life — стопроцентные новинки. А насколько они хороши? Давайте ответим на этот вопрос вместе!

Сделать это можно уже сейчас — голосование электронное, и продлится оно до 28 февраля 2022 года. В этот раз мы снова разыграем три автомобиля среди тех, кто примет участие в голосовании.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Номинанты Гран-при «За рулем» 2022.

О победителях Гран-при «За рулем» 2021 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители