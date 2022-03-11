Stellantis остановил импорт и экспорт из России

При этом завод ПСМА Рус в калужском индустриальном парке Росва продолжает свою работу.

Материалы по теме Правительство запретило вывозить из страны машины и запчасти

Концерн Stellantis сообщил о приостановке экспорта своих автомобилей из РФ и временном прекращении поставок машин на рынок России из-за рубежа. Напомним, Stellantis объединяет итало-американскую Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французскую PSA Group, ввиду чего под крылом гиганта находится 14 брендов. В России Stellantis представлен, в основном, марками Peugeot, Citroen и Opel.

Экспорт LCV из России временно приостановлен из-за нарушений логистических цепочек. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и пытаемся найти наилучшие решения для возобновления поставок», — цитирует Интерфакс сообщение российского офиса Stellantis.

В представительстве отмечают также, что импорт автомобилей концерна в Россию также приостановлен. Но в сообщении особо подчеркивается, что завод ПСМА Рус в калужском индустриальном парке Росва продолжает свою работу.

Финальный пост сборки фургонов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy на заводе ПСМА Рус

Этот завод полного цикла, запущенный в 2012 году, на 70% принадлежит Stellantis и еще на 30% — Mitsubishi, выпускающей на его мощностях внедорожники Outlander и Pajero Sport. Сам же концерн Stellantis делает там легковые Peugeot 408 и Citroen C4, мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo, а также легкие коммерческие машины марок Peugeot, Opel и Citroen.

По данным АЕБ, в 2021 году Stellantis нарастил долю рынка в России с 0,7% до 1,1%, продав 18 526 автомобилей, что почти на 65% больше, чем годом ранее. В конце февраля 2022 года глава Stellantis Карлос Таварес допустил перенос производства из России ввиду негативного влияния санкций, однако пресс-служба концерна в Евразии информацию не подтвердила.

А в начале марта Таварес отмечал, что в мировом автопроме происходит эскалация затрат на сырье ввиду отказа от российских металлов, что сказывается на себестоимости автомобилей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС