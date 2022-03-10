Себестоимость машин резко пошла вверх

Без российских поставок алюминий, палладий, никель, кобальт, литий, титан, платина начали стремительно дорожать.

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Цены на металлы (от алюминия в кузове до палладия в каталитических нейтрализаторах и высококачественного никеля в батареях электромобилей) резко подскочили и продолжают расти. Связано это с отказом от закупок металлов в России. И это огромная часть мировых поставок. Например, Россия производит 20% высококачественного никеля в мире — пятую часть.

Металлы еще не попали под действие западных санкций, но некоторые производители автозапчастей побаиваются поставок российских товаров.

«Происходит эскалация затрат на сырье и энергию, что оказывает большее давление на бизнес-модель», — отметил исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес.

Цены на алюминий и палладий достигли рекордных максимумов, а стоимость никеля впервые преодолела отметку в 100 000 долларов за тонну.

Исполнительный директор компании Aludyne Андреас Веллер рассказал, что за последние четыре месяца стоимость алюминия выросла на 60%, а также резко возросли счета за электроэнергию. В результате он был вынужден пересмотреть условия контрактов и повысить уже утвержденные цены: «Без этого мы не сможем выжить».

По данным консалтинговых компаний LMC и JD Power, средняя цена нового автомобиля в США в феврале составила уже 44 460 долларов, что на 18,5% больше, чем в том же месяце 2021 года.

Растут цены на автомобили и в Европе. Российские компании являются крупнейшими поставщиками немецких заводов, например. В 2020 году на их долю приходилось 44% импорта никеля, 41% титана, треть железа и 18% палладия.

По данным Credit Suisse, при объеме добычи 108 млн тонн в 2021 году Россия является пятым по величине производителем железной руды в мире. Ею наша страна снабжает европейские сталелитейные компании, которые уже столкнулись с трудностями при закупке металла. В частности, по данным американского инвестиционного банка JPMorgan, проблемы возникли у австрийской компании Voestalpine и шведской SSAB.

В Voestalpine признались, что запасов российского металла им хватит на несколько месяцев, но рано или поздно им придется закупать сырье у других поставщиков и по другим ценам.

Немецкий поставщик стали и алюминия Voss Edelstahlhandel решил подвести черту и разорвать связи с Россией:

«Несмотря на то что алюминий не входит в санкционный список, Россия использует его для ввоза денег в страну, и поэтому мы уходим», — заявил агентству Рейтер генеральный директор компании Торстен Студемунд.

Западные эксперты полагают, что российский высококачественный никель тут же будет перенаправлен в Китай, и вернуть его уже не получится. Это грозит дефицитом батарей для электромобилей и ростом их стоимости. Следовательно, все старания удешевить этот важный компонент оказались напрасными.

Дорожать будут и автомобили с двигателями внутреннего сгорания. И дело не только в росте цен на сталь и алюминиевые сплавы. Палладий и платина, которые используются в каталитических нейтрализаторах, тоже дорожают из-за образовавшегося дефицита. На долю России приходится около 40% мирового рынка этих металлов.

«В каталитических нейтрализаторах нет замены палладию и платине, и вы не можете построить автомобиль без каталитического нейтрализатора», — сказал исполнительный директор Neptune Global Крис Блази.

Палладий стоит уже 3440 долларов за унцию (28,35 грамма). Блази подсчитал, что в автомобиле сегодня используется палладия на 200 долларов, но эта сумма может легко удвоиться: «Либо потребители будут платить больше за автомобили, либо автопроизводителям придется на чем-то экономить».

Фото: Volkswagen