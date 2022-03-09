В США дорожает бензин. Байден оправдывается — журнал За рулем

В США дорожает бензин. Байден оправдывается

Топливо будет дорожать и дальше, но администрация США ничего не может в такой ситуации сделать.

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Из-за санкций цена нефти растет без остановки

Во вторник президент США Джо Байден отвечал на вопросы журналистов. В частности, он сказал, что цены на бензин для простых американцев пойдут вверх в связи с санкциями против России, но администрация США ничего не может в такой ситуации сделать, сказал он, приводит его слова пресс-пул Белого дома.

«Сейчас мы мало что можем сделать <...>. Россия несет ответственность», — цитирует его заявление ТАСС.

Напомним, 8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций из-за Украины. Цены на нефть на мировом рынке сразу выросли выше 130 долларов за баррель. ЕС к эмбарго не присоединился.

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Также стало известно, что Джо Байден пытался связаться с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ по поводу увеличения поставок нефти, однако наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Зайед отказались с ним говорить и дали понять, что не помогут снизить рост цен на нефть, если Вашингтон не пойдет им на уступки, в частности, поддержит их в Йемене и других местах, сообщает Wall Street Journal.

Фото: AP/TASS

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